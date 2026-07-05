मेसीलाई पछि पार्दै एमबाप्पे बने विश्वकपमा सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी

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- फ्रान्सका कप्तान किलियन एमबाप्पे विश्वकप इतिहासमा सर्वाधिक २२ गोल गर्दै नयाँ कीर्तिमान कायम गरेका छन् ।
- उनले अर्जेन्टिनाका लियोनल मेसीको २१ गोलको कीर्तिमानलाई पछि पार्दै आफूलाई अब्बल साबित गरेका छन् ।
- जारी फिफा विश्वकप २०२६ मा एमबाप्पेले हालसम्म १० गोल पूरा गर्दै सर्वाधिक गोलकर्ताको सूचीमा शीर्ष स्थान ओगटेका छन् ।
३ साउन, काठमाडौं । फ्रान्सका कप्तान किलियन एमबाप्पे विश्वकप इतिहासमा सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी बनेका छन् ।
जारी फिफा विश्वकप २०२६ को इंग्ल्यान्डविरुद्धको खेलमा दुई गोल गरेसँगै एमबाप्पे सर्वाधिक गोल गर्ने सूचीमा पुगेका हुन् ।
एमबाप्पेले विश्वकप इतिहासमा २२ गोल गरेका छन् । एमबाप्पेले तीन विश्वकपमा २२ गोल गरेका हुन् । यसअघि उक्त कीर्तिमान अर्जेन्टिनाका लियोनल मेसीको नाममा थियो । उनले २१ गोल गरेका थिए ।
जारी विश्वकपमा पनि मेसीलाई पछि पार्दै एमबाप्पे सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडी बनेका छन् । उनले जारी विश्वकपमा १० गोल गर्दा मेसीले ८ गोल गरेका छन् ।
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