चन्द्रागिरीबाट ठूलो मात्रामा लागुऔषधसहित दुई जना पक्राउ

३ साउन, काठमाडौं । काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिका–१५ ढुङ्गे अड्डाबाट ठूलो परिणाममा लागुऔषधसहित दुई जना पक्राउ परेका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले ती दुई जनालाई आइतबार दिउँसो पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ पर्नेमा काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका–९ पागादोबाटो बस्ने ३९ वर्षिय अनिल देउला र उदयपुर गाईघाट स्थायी घर भई हाल चन्द्रागिरी नगरपालिका–४ नैकाप बस्ने २४ वर्षिय सुमित्रा राई रहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।
पक्राउ परेका अनिल देउलाले लागुऔषध कारोबार गरिरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको इन्टेलिजेन्स ब्युरोको टोली परिचालित भएको थियो ।
सशस्त्र प्रहरीको टोलीले पक्राउ परेका दुईजनासँग ५० वटा बक्समा १५ हजार क्याप्सुल लागुऔषध ट्रामाडोल बरामद गरेको छ ।
यस्तै, उनीहरूले प्रयोग गरेको बा ७७ प ७८०० नम्बरको स्कुटरसमेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
यस्तै, पक्राउ परेका देउला बस्ने कोठाबाट डाइजापम तथा फेरेनागन ट्याब्लेट एक हजार १८८ वटा, ट्रामाडोल तीन हजार ७७० वटा र पोलेन १५० वटा पनि बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।
यस्तै, उनको कोठाबाट एक लाख ३९ हजार १६५ रुपैयाँ नगद, ३ थान मोबाइलसमेत नियन्त्रणमा लिएको छ ।
नियन्त्रणमा लिइएका दुवै जनालाई बरामद लागुऔषध, नगद रुपैयाँ, स्कुटर र मोबाइल सेटसहित आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा बुझाउने तयारी रहेको सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए ।
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