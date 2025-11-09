प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्तहरूको संसदीय सुनुवाइ मंगलबार, छैन उजुरी

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- संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूको सुनुवाइ आगामी मंगलबार गर्ने तयारी गरेको छ ।
- संवैधानिक परिषद्ले मानबहादुर कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा डा. राजीव सुब्बा र गुरु वाग्लेलाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो ।
- प्रस्तावित पदाधिकारीहरूविरुद्ध हालसम्म कुनै उजुरी नपरेको समिति सचिवालयले जनाएको छ ।
३ साउन, काठमाडौं । प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूको अगामी मंगलबार संसदीय सुनुवाइ गर्ने तयारी छ ।
संसदीय सुनुवाइ समिति सचिवालयका अनुसार प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्तहरूउपर यसअघि उजुरी माग गरिएको थियो । आइतबारसम्म कुनै प्रकारको उजुरी परेको छैन ।
१९ असारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले मोरङका मानबहादुर कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । कार्की सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार समेत हुन् । सरकारी वकिलबाट पेशा सुरु गरेका कार्की न्याय सेवामै समूह परिवर्तन गरेर न्याय प्रशासनमा गएका व्यक्ति हुन् ।
सोही दिन संवैधानिक परिषद्को बैठकले पूर्वडीआईजी डा. राजीव सुब्बा र अवकाशप्राप्त गुरु वाग्ले (ओखलढुंगा) लाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । नेपाल प्रहरीमा सूचना प्रविधि विशेषज्ञ भएर काम गरेका डा. सुब्बा डीआईजी भएर अवकाश भएका व्यक्ति हुन् ।
वाग्ले मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालयमा आबद्ध थिए । हाल उनी सूचना प्रविधि विषयमा अध्ययन/अध्यापन गर्छन् ।
वाग्ले निर्वाचन आयोगबाटै अवकाश भएका सरकारी वकिल (उपन्यायाधीवक्ता) हुन् ।
उनीहरू तीनै जना विरुरु संसदीय सुनुवाइ समितिले २६ असारमा उजुरी आह्वान गरेको थियो । दिइएको समय अनुसार सोमबारसम्म उजुरी दिन सकिने म्याद छ ।
हालसम्म उजुरी नपरेकोले उजुरी दिने समय सकिए लगत्तै भोलिपल्ट प्रस्तवित निर्वाचन आयुक्तहरूको सुनुवाइ गर्ने तयारी गरिएको संसदीय सुनुवाइ समिति सचिवालयले जनाएको छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि प्रस्तावित पदमा नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
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