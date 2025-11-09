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कोसीमा पानीको बहाव उच्च : ब्यारेजका २८ ढोका खोलियो, बालियो रातो बत्ती

निरन्तरको वर्षापछि कोसी नदीमा पानीको बहाव २ लाख क्युसेक नाघेको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ३ गते १७:४३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • निरन्तरको वर्षाका कारण कोसी नदीमा पानीको बहाव २ लाख ९ हजार ८४० क्युसेक पुगेको छ।
  • पानीको बहाव बढेपछि कोसी ब्यारेजका ५६ मध्ये २८ वटा ढोका खोलिएको डीएसपी हेमराज घिमिरेले बताए।
  • खतराको तह नजिक पुगेकाले प्रशासनले नदी आसपासका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।

३ साउन, सप्तरी । निरन्तरको वर्षापछि कोसी नदीमा पानीको बहाव २ लाख क्युसेक नाघेको छ । आइतबार बिहान ८ बजे १ लाख ७६ हजार ३०५ क्युसेक पानीको बहाव मापन गरिएकोमा दिउँसो ४ बजेसम्म बढेर २ लाख ९ हजार ८४० क्युसेक पुगेको हो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रवक्ता एवम् डीएसपी हेमराज घिमिरेका अनुसार पानीको बहाव बढेसँगै कोसी ब्यारेजका ५६ मध्ये २८ वटा ढोका खोलिएको छ। त्यसअघि दिउँसो ३ बजे पानीको बहाव १ लाख ९० हजार ३९० क्यूसेक मापन गरिएको थियो।

पानीको बहाव खतराको तहनजिक पुगेपछि कोसी ब्यारेजमा चेतावनीस्वरूप रातो झण्डा र रातो बत्ती बालिएको छ।

साथै नदी आसपासका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाउन तथा अनावश्यक रूपमा नदी किनारमा नजान प्रशासनले आग्रह गरेको छ।

कोसी ब्यारेज
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