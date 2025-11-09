+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सडक सुविधाले फर्काउँदै गाउँले

धनकुटाका पहाडी बस्तीहरूमा सडकले यातायातको सुविधा मात्र दिएको छैन, गाउँ छाडेकाहरूलाई फेरि आफ्नै माटोसँग जोडिने आत्मविश्वास पनि दिएको छ ।

0Comments
Shares
ईश्वर थापा ईश्वर थापा
२०८३ साउन ४ गते ८:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • तमोर करिडोर निर्माणपछि धनकुटाका दुर्गम बस्तीहरूमा सडक पहुँच पुगेसँगै बसाइँ सरेका स्थानीयहरू आफ्नै जन्मथलो फर्कन थालेका छन् ।
  • सडकले कृषि उपजको बजार सुनिश्चित गरिदिएपछि फलामेटारका महेन्द्र न्यौपाने लगायतका किसानहरूले व्यावसायिक फलफूल खेतीमा लगानी विस्तार गरेका छन् ।
  • चौबिसे गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार चेम्जोङका अनुसार सडकसँगै विद्युत् र सञ्चार सेवाको विस्तारले गर्दा गाउँ छोडेका परिवार पुनः गाउँ फर्किने क्रम बढेको छ ।

४ साउन, धनकुटा । एक समय फलामेटार पुग्न चार–पाँच घण्टा उकालो-ओरालो हिँड्नुपर्थ्यो । बिरामी परे डोकोमा बोकेर अस्पताल पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता थियो । गाउँमा फलफूल फल्थे, तर बजार नपुग्दा बोटमै कुहिन्थे । त्यसैले धेरैले आफ्नो पुर्ख्यौली गाउँ छाडे । कोही सदरमुकाम झरे, कोही सहर पसे ।

तर अहिले त्यही गाउँमा फेरि चहलपहल फर्किन थालेको छ । परिवर्तनको आधार बनेको छ- सडक ।

तमोर करिडोर निर्माणसँगै धनकुटाका पहाडी बस्तीमा सडक पुगेपछि वर्षौँअघि बसाइँ सरेका परिवारहरू आफ्नै जन्मथलो फर्कन थालेका छन् । सडकले केवल दूरी घटाएको छैन, गाउँमा सम्भावनाको ढोका पनि खोलिदिएको छ ।

चौबिसे गाउँपालिका–४ फलामेटारका महेन्द्र न्यौपाने त्यही परिवर्तनका प्रतिनिधि हुन् । करिब दुई दशकअघि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएपछि गाउँमै केही गर्ने सपना देखेका उनी सडक, बजार र आधारभूत सेवाको अभावका कारण अन्तत: धनकुटा सदरमुकाम बसाइँ सर्न बाध्य भएका थिए ।

गाउँमा फलफूल खेती गरे पनि उत्पादन बजार पुर्‍याउने बाटो थिएन । फल पाकेपछि आफैं खाने, आफन्तलाई बाँड्ने र बाँकी कुहिएर फाल्नुपर्ने अवस्था थियो । बिरामी पर्दा अस्पताल पुग्न पनि सास्ती थियो। त्यसैले गाउँमा भविष्य नदेखेर उनी गाउँ छाडे ।

तर तमोर करिडोर बनेपछि उनको निर्णय फेरियो ।

चौबिसे गाउँपालिका–४ फलामेटारका महेन्द्र न्यौपाने

अहिले उनी आधा समय गाउँमा र आधा समय सदरमुकाममा बिताउँछन् । गाउँ फर्किएपछि करिब ३० रोपनी जग्गामा आँप, एभोकाडो, सुपारी, सजिवनलगायतका फलफूलको व्यावसायिक खेती विस्तार गरेका छन् ।

‘पहिला फलफूल बेच्ने बाटो नै थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले व्यापारी बगैँचामै आइपुग्छन् । चाहे सदरमुकाम वा धरान–इटहरी लगेर बेच्न पनि सजिलो भएको छ । मल, बीउ र अन्य सामग्री ल्याउन पनि कुनै समस्या छैन ।’

उनको अनुभवले सडकले कृषिमा ल्याएको परिवर्तनलाई प्रस्ट देखाउँछ ।

फलामेटार कुनै बेला धनकुटाकै दुर्गम बस्तीमध्ये एक मानिन्थ्यो । वर्षायाममा गाउँ बाहिरी संसारबाट लगभग कटिन्थ्यो । तर अहिले सडकसँगै विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार र यातायातको पहुँच विस्तार भएको छ । स्थानीय उत्पादन सहजै बजार पुग्न थालेका छन् भने दैनिक उपभोग्य सामग्री पनि गाउँमै उपलब्ध हुन थालेका छन् ।

यही परिवर्तनले स्मृति लिम्बूको परिवारलाई पनि गाउँ फर्काएको छ ।

सुविधाको अभावले २०७८ सालमा गाउँ छाडेको उनको परिवार केही वर्षपछि फेरि आफ्नै गाउँ फर्किएको छ। अहिले उनीहरू गाउँमै व्यवसाय गर्दै बसेका छन् ।

‘पहिला धेरै असुविधा थियो । बिरामी हुँदा झन् ठूलो समस्या हुन्थ्यो,’ लिम्बू भन्छिन्, ‘अहिले सडक भएपछि सामान ल्याउन सजिलो भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापार सबैमा सहज भएको छ । त्यसैले फेरि गाउँ फर्कियौं ।’

फलामेटार मात्र होइन, तमोर करिडोरअन्तर्गत पर्ने सदामटार, हंसमोरङ र भैँसेटारजस्ता बस्तीमा पनि बसाइँ सरेका परिवारहरू फर्कने क्रम सुरु भएको छ ।

स्थानीय विनोद भण्डारीका अनुसार फलामेटारबाट मात्रै नफर्कने गरी बसाइँ गएका छ परिवार अहिले पुन: गाउँ आएका छन् । अन्य बस्तीमा पनि केही परिवार फर्किएका छन् ।

फर्किएकामध्ये कसैले कृषि सुरु गरेका छन्, कसैले होटल तथा पसल सञ्चालन गरेका छन् भने कतिपयले पुराना घर मर्मत गरेर स्थायी बसोबास थालेका छन् ।

‘पहिला गाडी चढ्नै चार–पाँच घण्टा हिँड्नुपर्थ्यो,’ भण्डारी सम्झिन्छन्, ‘उत्पादन बेच्न सकिँदैनथ्यो। अहिले गाडी गाउँमै आउँछ । सामान पनि यहीँ आइपुग्छ। जीवन धेरै सहज भएको छ ।’

सडकसँगै बाँझिएका खेतबारी फेरि हरियाली हुन थालेका छन् । उत्पादन बजारसम्म पुग्ने निश्चित भएपछि कृषिमा लगानी गर्ने किसानको संख्या बढ्दै गएको स्थानीय बताउँछन् ।

चौबिसे गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार चेम्जोङका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा सडक सञ्जाल विस्तारसँगै धनकुटाका सातवटै स्थानीय तहमा गाउँ फर्किने क्रम देखिन थालेको छ ।

उनका अनुसार सडकसँगै गाउँ–गाउँमा विद्युत्, खानेपानी, इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा पुगेको छ । अब गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि बजार र स्थानीय रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न सके बसाइँसराइलाई अझ प्रभावकारी रूपमा रोक्न सकिने उनको विश्वास छ ।

धनकुटाका पहाडी बस्तीहरूमा सडकले यातायातको सुविधा मात्र दिएको छैन, गाउँ छाडेकाहरूलाई फेरि आफ्नै माटोसँग जोडिने आत्मविश्वास पनि दिएको छ ।

एक समय सुनसान बन्दै गएका बस्तीमा फेरि बालबालिकाको हाँसो सुनिन थालेको छ, खेतबारी हराभरा देखिन थालेका छन् र गाउँलेहरू भविष्य खोज्न सहर होइन, आफ्नै गाउँ फर्किन थालेका छन् ।

यही परिवर्तनले देखाउँछ—कहिलेकाहीँ एउटा सडकले केवल दुई ठाउँ जोड्दैन, टुटेको सम्बन्ध पनि जोडिदिन्छ ।

तमोर करिडोर धनकुटा सडक सुविधा
लेखक
ईश्वर थापा

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

काठमाडौं उपत्यकाबाट शंकास्पद गतिविधिको आरोपमा ७० जना पक्राउ

काठमाडौं उपत्यकाबाट शंकास्पद गतिविधिको आरोपमा ७० जना पक्राउ
चितवन र मुगुमा महिलाका शव भेटिए

चितवन र मुगुमा महिलाका शव भेटिए
मोरङको कानेपोखरीमा गाडीको ठक्करबाट एकजनाको मृत्यु

मोरङको कानेपोखरीमा गाडीको ठक्करबाट एकजनाको मृत्यु
चितवनको फिस्लिङ र धादिङको जवाङ खोलामा पहिरो, गाडीहरु नागढुंगा नाकामा होल्ड

चितवनको फिस्लिङ र धादिङको जवाङ खोलामा पहिरो, गाडीहरु नागढुंगा नाकामा होल्ड
प्रदेश राजनीतिमा परम्परागत दल : जनमतको सन्देश किन नबुझेको ?

प्रदेश राजनीतिमा परम्परागत दल : जनमतको सन्देश किन नबुझेको ?
बोदेबरसाइनबाट ब्राउन सुगर प्रयोगको आरोपमा पक्राउ परेकाहरु हाजिरी जमानीमा रिहा

बोदेबरसाइनबाट ब्राउन सुगर प्रयोगको आरोपमा पक्राउ परेकाहरु हाजिरी जमानीमा रिहा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता

सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता
विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत

विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत
एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश

एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश
अभिलेखमै नभएको उद्योग र कबाडीका मेसिन दिएर सेनालाई उद्योगपति बनाउँदै सरकार

अभिलेखमै नभएको उद्योग र कबाडीका मेसिन दिएर सेनालाई उद्योगपति बनाउँदै सरकार
निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर

निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर
पूर्वमन्त्रीहरूको नियति : सत्तामा हुँदा शक्तिको खेल, हटेपछि मुद्दा र जेल

पूर्वमन्त्रीहरूको नियति : सत्तामा हुँदा शक्तिको खेल, हटेपछि मुद्दा र जेल
मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित