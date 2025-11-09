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प्रधानमन्त्री र नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका पदाधिकारीबीच छलफल हुँदै

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ५ गते ११:३६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका पदाधिकारीहरूसँग मंगलबार बिहान साढे ११ बजे छलफल गर्दै हुनुहुन्छ।
  • छलफलमा तयारी पोसाक उद्योगको वर्तमान अवस्था, निर्यात प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र नीतिगत सुधारका विषयमा प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीहरूबाट सुझाव लिनुहुनेछ।
  • प्रधानमन्त्रीले उद्योगी–व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न र आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिँदै आउनुभएको छ।

५ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका पदाधिकारीहरूसँग मंगलबार छलफल गर्दैछन् । प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयका अनुसार बिहान साढे ११ बजेबाट छलफल सुरु हुँदैछ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हुने उक्त भेटमा संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे, प्रथम उपाध्यक्ष बसन्तराज अधिकारी, महासचिव भीमकुमारी गिरी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुयश खनाल तथा प्राविधिक सल्लाहकार प्रकाशकुमार झा सहभागी हुँदैछन्।

आजको छलफल विशेषगरी तयारी पोसाक उद्योगको वर्तमान अवस्था, उद्योगले भोगिरहेका समस्या, उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र यस क्षेत्रको समग्र विकासका विषयमा केन्द्रित हुने जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले पछिल्ला दिनहरूमा निजी क्षेत्र, उद्योगी–व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकायहरूसँग निरन्तर संवाद गर्दै आएका छन् ।

छलफलका क्रममा उनले व्यवसायीहरूले भोगिरहेका समस्या, समाधानका उपाय र नीतिगत सुधारका विषयमा सुझाव लिने तथा कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशन समेत दिँदै आएका छन् ।

तयारी पोसाक उद्योग संघ
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