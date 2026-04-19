स्वकीय सचिवको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

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- संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।
- अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले राज्यकोषमा अनावश्यक भार पर्ने भन्दै उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
- सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रतिनिधिसभालाई विपक्षी बनाइएका यी निवेदनहरूमाथि आगामी सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।
८ साउन, काठमाडौं । संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुई रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनहरू दर्ता गराएका हुन् ।
स्वकिय सचिव राख्नदिने निर्णयले राज्यकोषमा अनावश्यक भार पर्ने दावी गर्दै उनीहरूले सरकारको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाह, प्रधानमन्त्री कार्यालय, कानून मन्त्रालय, सभामुख, प्रतिनिधिसभा लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले दुवै निवेदनहरूमाथि आगामी सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्नेछ ।
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