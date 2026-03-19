+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश :

‘मुद्दा नटुंगिदासम्म सम्पत्ति जाँचबुझका सबै कामकारबाही हाललाई रोक्नू’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३२ गते १२:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कुनै पनि कामकारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
  • न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले आयोगद्वारा जारी सूचनाको दोस्रो खण्ड कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश दिएको हो।
  • अदालतको पछिल्लो आदेशपछि आयोगका सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिनसम्बन्धी सबै कामकारबाही ठप्प भएका छन्।

३२ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कुनैपनि कामकारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश विहीबार बिहान सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको हो । अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि समेत आयोगले आफ्ना कामकारबाही नरोकेको भनी सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगबाट जारी भएको सूचनाको दोस्रो खण्ड कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश दिएको हो ।

बुधबार न्यायाधीश निरौलाको इलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट २६ असार, २०८३ मा भएको आदेशको समग्रतामा व्यक्त भएको मर्म र भावनाको प्रतिकूल हुने गरी आयोगले २९ असारमा जारी गरेको सूचनाको दोस्रो खण्डमा उल्लेखित व्यहोरा कार्यान्वयन नगर्न नगराउनु ।’

गत सोमबार सम्पत्ति छानबिन आयोगले नेपालको संविधानमा विशेष व्यवस्था भएका अधिकारीहरु बाहेक अरुको सम्पत्ति जाँचबुझ नरोकिने सूचना निकालेको थियो ।

आयोगले त्यतिबेला ‘राजनीतिक र अन्य पदाधिकारीहरूको हकमा सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन पेश गर्ने समेतको काममा उक्त आदेशबाट रोक लगाएको भन्ने नदेखिदा सबैमा जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ,’ भनी सूचना निकालेको थियो । जुन सूचना अघिल्लो अन्तरिम आदेश विपरीत भएको कानून व्यवसायीहरुको दावी थियो ।

सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार ‘कसैलाई पनि’ सम्पत्ति विवरण पेश गर्न, ती विवरणहरु छानबिन गर्न र कानूनी कारबाहीको सिफारिस गर्ने काम अघि नबढाउन भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले आदेश जारी भएको दुई दिनपछि आदेशको माथिल्लो भागमा पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक अधिकारीहरुका लागि मात्रै ‘कसैका लागि’ भन्ने शब्दावली प्रयोग भएकाले अरुको हकमा सम्पत्ति छानबिन चल्ने सूचना निकालेको थियो ।

त्यही सूचना विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कसैमाथि पनि छानबिन नगर्न भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो । अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका सबै काम ठप्प हुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशमा केही काम बाहेक आयोगका कार्यादेशमा समावेश भएका अरु काम गर्न सक्ने देखिएको भन्दै सुविधा र सन्तुलनका दृष्टिकोणले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अघिल्लो साता आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिको वैधानिकतामा प्रश्न उठेको, पूर्ण इजलासबाट १५ दिनभित्र सुनुवाइको समय तोकिएको र अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्नु भनेकाले आयोगको कामकारबाही अघि बढ्न नहुने पछिल्लो आदेशमा उल्लेख छ ।

सम्पत्ति छानबिन सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग सर्वोच्‍च अदालत
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सम्पत्ति छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूविरुद्ध अवहेलनाको निवेदन

सम्पत्ति छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूविरुद्ध अवहेलनाको निवेदन
ज्ञानेन्द्र शाहीको माग- बालेन पूर्वमेयर पनि हुन्, सम्पत्ति छानबिन होस्

ज्ञानेन्द्र शाहीको माग- बालेन पूर्वमेयर पनि हुन्, सम्पत्ति छानबिन होस्
‘हामीले वैध र अवैध सम्पत्ति छुट्याउँछौं, प्रतिवेदनका आधारमा अरूले अनुसन्धान गर्न सक्छन्’

‘हामीले वैध र अवैध सम्पत्ति छुट्याउँछौं, प्रतिवेदनका आधारमा अरूले अनुसन्धान गर्न सक्छन्’
कर्मचारीको १७ सालदेखिको तलबी विवरण अनलाइनमा, किताबखाना धाउन नपर्ने

कर्मचारीको १७ सालदेखिको तलबी विवरण अनलाइनमा, किताबखाना धाउन नपर्ने
न्यायाधीश र वकिलको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग

न्यायाधीश र वकिलको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग
दुई चरणमा २०४८ यताका प्रमुख पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन

दुई चरणमा २०४८ यताका प्रमुख पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर

निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर
पूर्वमन्त्रीहरूको नियति : सत्तामा हुँदा शक्तिको खेल, हटेपछि मुद्दा र जेल

पूर्वमन्त्रीहरूको नियति : सत्तामा हुँदा शक्तिको खेल, हटेपछि मुद्दा र जेल
मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि
सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?

सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?
यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?

यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?
सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो

सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो
कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्

कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित