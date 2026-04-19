बैंकिङले बढायो सेयर बजार, नेप्से २७३४ अंकमा

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- सेयर बजार परिसूचक नेप्से ७ दशमलव ९० अंकले बढेर २७३४ अंकमा कायम भएको छ, जुन जेठ २७ यताकै उच्च बिन्दु हो ।
- बजारमा कुल ६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ भने बैंकिङ समूहले १ दशमलव १७ प्रतिशतको वृद्धि गरी बजारलाई टेवा पुर्याएको छ ।
- आज १४३ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ११८ कम्पनीको घटेको छ र एभरेस्ट कलरको मूल्य १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
८ साउन, काठमाडौं । अघिल्लो दिन १४.१७ अंक बढेको सेयर बजार शुक्रबार ७.९० अंक बढेको छ । यो वृद्धिसँगै बजारको परिसूचक नेप्से २७३४ अंकमा कायम भएको छ । आज बजारको वृद्धिमा बैंकिङको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो । नेप्सेको आजको अंक गत जेठ २७ यताकै उच्च हो ।
दिउँसो ११ : ४६ बजे नेप्से परिसूचक २७४७ अंकसम्म पुगेको थियो, जुन अंक दिनभरको लागि अधिकतम रह्यो । त्यसपछि अन्तिमसम्म नै बजारको वृद्धि सुस्तायो । आज १४३ कम्पनीको मूल्य बढ्दा ११८ को घटेको छ भने १५ को स्थिर रह्यो ।
कारोबार रकम बढेको छ । अघिल्लो दिन ४ अर्ब ६७ करोडको कारोबार भएकोमा आज ६ अर्ब २६ करोडको भयो ।
सबैभन्दा शक्तिशाली समूह बैंकिङले आज बजारको वृद्धिलाई ठूलो योगदान दियो । नेप्से जम्मा ०.२८ प्रतिशत बढ्दा बैंकिङ समूह सबैभन्दा धेरै १.१७ प्रतिशत बढ्यो । १ प्रतिशतभन्दा धेरै बढ्ने समूह बैंकिङ मात्रै रह्यो ।
त्यस्तै विकास बैंक ०.९६, होटल तथा पर्यटन ०.४२, जीवन बीमा ०.१३, माइक्रोफाइनान्स ०.३६, निर्जीवन बीमा ०.०२, प्रतिशत बढे । व्यापार ०.३५, अन्य ०.२६, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.५९, जलविद्युत् ०.१२ तथा फाइनान्स ०.१५ प्रतिशत घटे ।
हालै सूचीकृत भएको नयाँ कम्पनी एभरेस्ट कलरको मूल्य १५ प्रतिशत बढ्यो । त्यस्तै सगरमाथा जलविद्युतको ६.५९, खानीखोला हाइड्रोपावरको ६.००, झापा इनर्जीको ५.५० तथा दरामखोला हाइड्रो इनर्जीको ४.६८ प्रतिशत मूल्य बढ्यो ।
कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको मूल्य ७.३८, बोटलर्स नेपाल बालाजुको ३.००, नाडेप लघुवित्तको २.८९, सोलु हाइड्रोपावरको २.८९ प्रतिशत मूल्य घट्यो ।
आज रकमका आधारमा धेरै कारोबार भएका कम्पनीमा रिडी पावर, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर, कुमारी बैंक, आँखुखोला जलविद्युत् र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स छन् ।
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