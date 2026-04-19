+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

विप्लवले भने– संसद्‌वादमा आत्मसमर्पण गर्दैनौं

‘संसद्‌वादी हुनुभन्दा एक्लै भएपनि देश र जनताको पक्षमा लड्दा-लडदै बलिदान गरिन्छ । तर, संसद्‌वाद र साम्राज्यवादसँग आत्मसमर्पण गरिँदैन ।’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ८ गते १८:२०

८ साउन, बुटवल । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले क्रान्तिकारी बाटोबाट पछि नहट्ने बताएका छन् ।

रुपन्देहीको भैरहवामा कार्यकर्ता भेटघाट तथा अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै उनले संसदीय व्यवस्था र वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध आफ्नो पार्टी निरन्तर लडिरहने बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव विप्लवले संसदीय राजनीतिले देश र जनताका वास्तविक समस्या समाधान गर्न नसकेको दाबी गरे । वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाले मुलुकलाई स्वाधीन बनाउनुको साटो झन्–झन् परनिर्भर र संकटग्रस्त बनाएको उनको तर्क थियो ।

‘संसद्‌वादी हुनुभन्दा एक्लै भएपनि देश र जनताको पक्षमा लड्दा-लडदै बलिदान गरिन्छ,’ कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा विप्लवले भने, ‘तर, संसद्‌वाद र साम्राज्यवादसँग आत्मसमर्पण गरिँदैन ।’

विप्लवले क्रान्ति र परिवर्तनको यात्रामा उतारचढाव आएपनि सिद्धान्त र निष्ठा छाडेर संसदीय दलदलमा नफस्ने स्पष्ट पारे ।

देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको अधिकारका लागि सम्झौताहीन संघर्ष नै आफ्नो पार्टीको मुख्य कार्यदिशा रहेको उनले बताए ।

नेपालको वर्तमान आर्थिक तथा राजनीतिक संकटको मुख्य कारण दलाल पुँजीवाद र वैदेशिक हस्तक्षेप भएको उल्लेख गर्दै उनले देशभक्त, वामपन्थी र क्रान्तिकारी शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।

आत्मसमर्पण नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' संसद्‌वाद
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

इनड्राइभको ‘क्रिएटर्स भेटघाट’, ६ उत्कृष्ट कन्टेन्ट आइडियालाई सहयोग

इनड्राइभको ‘क्रिएटर्स भेटघाट’, ६ उत्कृष्ट कन्टेन्ट आइडियालाई सहयोग
सीमामा ड्रोन र फेस रिकोनाइज सहित निगरानी गर्दैछौं : गृहमन्त्री गुरुङ

सीमामा ड्रोन र फेस रिकोनाइज सहित निगरानी गर्दैछौं : गृहमन्त्री गुरुङ
रोहिंग्या, पाकिस्तानी र सोमालियाली शरणार्थी नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम बढ्यो : आईजीपी कार्की  

रोहिंग्या, पाकिस्तानी र सोमालियाली शरणार्थी नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम बढ्यो : आईजीपी कार्की  
प्रधानमन्त्री बालेनको स्वकीय सचिवालयमा २७ जनालाई नियुक्ति

प्रधानमन्त्री बालेनको स्वकीय सचिवालयमा २७ जनालाई नियुक्ति
सामसङ इनोभेसन क्याम्पसको कोडिङ कोर्स सम्पन्न, नयाँ कार्यक्रमलाई खुल्यो आवेदन

सामसङ इनोभेसन क्याम्पसको कोडिङ कोर्स सम्पन्न, नयाँ कार्यक्रमलाई खुल्यो आवेदन
राजेश हमाल बने कर्णाली शिवराजका ब्रान्ड एम्बासडर

राजेश हमाल बने कर्णाली शिवराजका ब्रान्ड एम्बासडर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि

कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि
५० हजारको प्रलोभन देखाएर ललितपुरमा १७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब झिकियो

५० हजारको प्रलोभन देखाएर ललितपुरमा १७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब झिकियो
कांग्रेस महाधिवेशन विवादको पूर्णपाठ : सर्वोच्च अदालतले टुंग्याएका ५ प्रश्न

कांग्रेस महाधिवेशन विवादको पूर्णपाठ : सर्वोच्च अदालतले टुंग्याएका ५ प्रश्न
कांग्रेसको नयाँ अभियान ‘एनसी फर एनसी’ : नागरिक हितलाई संगठनसँग जोड्ने तयारी

कांग्रेसको नयाँ अभियान ‘एनसी फर एनसी’ : नागरिक हितलाई संगठनसँग जोड्ने तयारी
बिजुलीमा भ्याट : साउनदेखि उठाउनुपर्ने, सरकारले असारबाटै असुल्यो

बिजुलीमा भ्याट : साउनदेखि उठाउनुपर्ने, सरकारले असारबाटै असुल्यो
कार्यदलको प्रतिवेदन : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी संशोधनको मूल मुद्दा

कार्यदलको प्रतिवेदन : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी संशोधनको मूल मुद्दा
सञ्चार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री र अख्तियारलाई प्रतिवेदन पठाउँदै भन्यो– ‘एनटीभीको स्याटेलाइटमा २१ करोड अनियमितता’

सञ्चार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री र अख्तियारलाई प्रतिवेदन पठाउँदै भन्यो– ‘एनटीभीको स्याटेलाइटमा २१ करोड अनियमितता’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories
६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

6 Stories
साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories
किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories
अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित