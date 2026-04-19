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भारतको हिमाचल प्रदेशमा जिपमाथि खस्यो पहिरो, १३ जनाको मृत्यु

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ८ गते १८:४३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भारतको हिमाचल प्रदेशको कडु नालामा पहिरो खस्दा जिपमा सवार १३ जनाको मृत्यु भएको छ ।
  • हिमाचल प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुखविन्दर सिंहले भने, \'टाटा सुमो गाडीमा ढुंगा खस्दा १३ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको र दुई जना घाइते भएको खबर सुनेर म अत्यन्तै दुःखी छु ।\'
  • मुख्यमन्त्रीले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र उपचारका लागि लाहौल र स्पितीका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

भारतको हिमाचल प्रदेशको पांगी र लाहौल-स्पिती जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्र कडु नालामा पहिरो जाँदा १३ जनाको मृत्यु भएको छ ।

उदयपुर-किलाड सडकमा कडु नाला नजिकै पहिरो खस्दा कुल्लुबाट पांगी जाँदै गरेको जिपमाथि शुक्रबार पहिरो खसेको थियो ।

पहरोमा परी १३ जनाको मृत्यु भएको लाहौल-स्पितीकी प्रहरी अधिकृत शिवानी मेहलाले पुष्टि गरेकी छन् ।

हिमाचल प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुखविन्दर सिंह सुक्खुले इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्दै घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्।

उनले लेखेका छन् , ‘टाटा सुमो गाडीमा ढुंगा खस्दा १३ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको र दुई जना घाइते भएको खबर सुनेर म अत्यन्तै दुःखी छु । प्रियजन गुमाउनुको पीडा शब्दमा व्यक्त गर्न सकिँदैन।’

‘यस कठिन समयमा शोकसन्तप्त परिवारहरूसँग मेरो गहिरो समवेदना छ । भगवानले दिवंगत आत्मालाई आफ्नो चरणमा शान्ति प्रदान गरुन् र शोकसन्तप्त परिवारहरूलाई यो असह्य पीडा सहन सक्ने शक्ति प्रदान गरुन्।’

मुख्यमन्त्री सिंहले घटनाको जानकारी पाउने बित्तिकै लाहौल र स्पितीका अधिकारीहरूलाई घाइतेको उपचारका राम्रो प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएको बताए।

दुर्घटना भारत हिमाचल प्रदेश
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