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ट्रकको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु

दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका अर्यालको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको स्याङ्जाका प्रहरी नायव उपरीक्षक रमेशदत्त अवस्थीले जानकारी दिए ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ५ गते १९:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका–८ मिर्दीस्थित सिद्धार्थ राजमार्गमा ट्रकको ठक्करबाट ५५ वर्षीय मोटरसाइकल चालक विनोद अर्यालको मृत्यु भएको छ ।
  • मिर्दीबाट भकुण्डेतर्फ जाँदै गरेको ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको र उपचारका क्रममा अर्यालको मृत्यु भएको प्रहरी नायव उपरीक्षक रमेशदत्त अवस्थीले जानकारी दिनुभयो ।
  • प्रहरीले ट्रक चालक २४ वर्षीय निरज चन्दलाई नियन्त्रणमा लिई घटनाबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

५ साउन, स्याङ्जा । स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका–८ मिर्दीस्थित सिद्धार्थ राजमार्गमा ट्रकको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ ।

मृत्यु हुनेमा वालिङ नगरपालिका–६ आमडालीका ५५ वर्षीय विनोद अर्याल रहेका छन् ।

दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका अर्यालको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको स्याङ्जाका प्रहरी नायव उपरीक्षक रमेशदत्त अवस्थीले जानकारी दिए ।

प्रहरीका अनुसार मंगलबार साँझ मिर्दीबाट भकुण्डेतर्फ जाँदै गरेको से १ क ११८० नम्बरको ट्रकले सोही दिशातर्फ अघि बढिरहेको ग १८ प ६२१६ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो ।

दुर्घटनापछि ट्रक चालक बैतडीको मेलौली नगरपालिका–२ का २४ वर्षीय निरज चन्दलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

ट्रकसहित चालकलाई वडा प्रहरी कार्यालय वालिङमा राखी घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

दुर्घटना नेपाल प्रहरी
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