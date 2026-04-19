+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

दाङमा ट्राफिकले संकलन गर्‍यो एक करोड राजश्व

0Comments
Shares
रासस रासस
२०८३ साउन ९ गते ७:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • दाङमा गत आर्थिक वर्षमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने १४ हजार ५६३ सवारी साधन कारबाहीमा परेका छन् ।
  • कारबाहीबाट एक करोड ५२ लाख ६० हजार ५०० रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको ट्राफिक प्रहरी प्रमुख केशव खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
  • जिल्लामा गत आर्थिक वर्षमा भएका ३४७ सवारी दुर्घटनामा परी ७२ जनाको अकालमै ज्यान गएको छ ।

९ साउन, दाङ ।  ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङले वितेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ट्राफिक नियम पालना नगर्ने १४ हजारबढी सवारी साधनलाई कारबाही गरेको छ ।

एक वर्षको अवधिमा १४ हजार ५६३ वटा सवारी साधनलाई कारवाही गर्दा एक करोड ५२ लाख ६० हजार, ५०० रुपैया राजस्व सङ्कलन गरेको कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक केशव खड्काले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सबैभन्दा बढी नियम पालना नगर्नेमा मोटरसाइकल चालक रहेका छन् । सो अवधीमा छ हजारभन्दा बढी मोटरसाइकल चालकलाई कारवाही गरिएको छ ।

जिल्लामा वितेको आर्थिक वर्ष २०८२।०८३मा ३४७ सवारी दुर्घटना हुँदा ७२ जनाको अकाल मै ज्यान गएको छ । ज्यान जानेमा ५० पुरुष, १९ महिला र तीन बालबालिका रहेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ ।ती दुर्घटनामा ६६१ सवारी साधन छन् ।

ट्राफिक प्रहरी
लेखक
रासस

रासस (राष्ट्रिय समाचार समिति) नेपालको सरकारी समाचार संस्था हो ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

इन्स्पेक्टर किरण राउत असार महिनाको उत्कृष्ट ट्राफिक प्रहरी घोषित

इन्स्पेक्टर किरण राउत असार महिनाको उत्कृष्ट ट्राफिक प्रहरी घोषित
अत्यधिक चापमा ट्राफिक प्रहरी, एक ट्राफिकको भागमा १४०० सवारी

अत्यधिक चापमा ट्राफिक प्रहरी, एक ट्राफिकको भागमा १४०० सवारी
ट्राफिकले हटायो गृहमन्त्री र गृहसचिवको गाडीको कालो स्टिकर

ट्राफिकले हटायो गृहमन्त्री र गृहसचिवको गाडीको कालो स्टिकर
ड्युटीमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीले अब हात मिलाउन नपाउने

ड्युटीमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीले अब हात मिलाउन नपाउने
कोटेश्वर र जडीबुटी क्षेत्रमा यात्रुलाई सास्ती दिएको आरोपमा १० जना पक्राउ   

कोटेश्वर र जडीबुटी क्षेत्रमा यात्रुलाई सास्ती दिएको आरोपमा १० जना पक्राउ   
ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीबाट एकैदिन १८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ संकलन

ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीबाट एकैदिन १८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ संकलन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?

न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?
कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि

कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि
५० हजारको प्रलोभन देखाएर ललितपुरमा १७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब झिकियो

५० हजारको प्रलोभन देखाएर ललितपुरमा १७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब झिकियो
कांग्रेस महाधिवेशन विवादको पूर्णपाठ : सर्वोच्च अदालतले टुंग्याएका ५ प्रश्न

कांग्रेस महाधिवेशन विवादको पूर्णपाठ : सर्वोच्च अदालतले टुंग्याएका ५ प्रश्न
कांग्रेसको नयाँ अभियान ‘एनसी फर एनसी’ : नागरिक हितलाई संगठनसँग जोड्ने तयारी

कांग्रेसको नयाँ अभियान ‘एनसी फर एनसी’ : नागरिक हितलाई संगठनसँग जोड्ने तयारी
बिजुलीमा भ्याट : साउनदेखि उठाउनुपर्ने, सरकारले असारबाटै असुल्यो

बिजुलीमा भ्याट : साउनदेखि उठाउनुपर्ने, सरकारले असारबाटै असुल्यो
कार्यदलको प्रतिवेदन : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी संशोधनको मूल मुद्दा

कार्यदलको प्रतिवेदन : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी संशोधनको मूल मुद्दा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories
६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

6 Stories
साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories
किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories
अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित