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- दाङमा गत आर्थिक वर्षमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने १४ हजार ५६३ सवारी साधन कारबाहीमा परेका छन् ।
- कारबाहीबाट एक करोड ५२ लाख ६० हजार ५०० रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको ट्राफिक प्रहरी प्रमुख केशव खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
- जिल्लामा गत आर्थिक वर्षमा भएका ३४७ सवारी दुर्घटनामा परी ७२ जनाको अकालमै ज्यान गएको छ ।
९ साउन, दाङ । ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङले वितेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ट्राफिक नियम पालना नगर्ने १४ हजारबढी सवारी साधनलाई कारबाही गरेको छ ।
एक वर्षको अवधिमा १४ हजार ५६३ वटा सवारी साधनलाई कारवाही गर्दा एक करोड ५२ लाख ६० हजार, ५०० रुपैया राजस्व सङ्कलन गरेको कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक केशव खड्काले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सबैभन्दा बढी नियम पालना नगर्नेमा मोटरसाइकल चालक रहेका छन् । सो अवधीमा छ हजारभन्दा बढी मोटरसाइकल चालकलाई कारवाही गरिएको छ ।
जिल्लामा वितेको आर्थिक वर्ष २०८२।०८३मा ३४७ सवारी दुर्घटना हुँदा ७२ जनाको अकाल मै ज्यान गएको छ । ज्यान जानेमा ५० पुरुष, १९ महिला र तीन बालबालिका रहेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ ।ती दुर्घटनामा ६६१ सवारी साधन छन् ।
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