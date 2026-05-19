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- काठमाडौं उपत्यकामा २४ घण्टामा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने २ हजार २२३ सवारी चालक कारबाहीमा परेका छन् ।
- ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीबाट एकैदिन १८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
- कारबाहीमा पर्नेमा नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गर्ने १५०, तीव्र गतिमा सवारी चलाउने ११८ र मादकपदार्थ सेवन गर्ने ९४ जना छन् ।
२९ जेठ, काठमाडौं । ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीबाट एकैदिन १८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । बितेको २४ घण्टामा कारबाहीमा परेका २ हजार २२३ सवारी चालकबाट १८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार मादकपदार्थ सेवन गरेका ९४, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १५०, संकेत बत्ती उल्लंघनकर्ता १७७ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँकाएका ११८ जना कारबाहीमा परेका थिए ।
यसैगरी, ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने ६१, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने १५४, सडक पेटीमा सवारीसाधन पार्किङ गर्ने ९८, एकतर्फी सडकमा सवारी चलाउने १२० र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका एक हजार २५१ जना पनि कारबाहीमा परेका काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
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