ट्राफिक कारबाहीमा २४ घण्टामा ५ लाख ४१ हजार राजस्व सङ्कलन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १७ गते ७:३१

१७ जेठ, काठमाडौं । बितेका २४ घण्टामा एक हजार ९९४ सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा रु पाँच लाख ४१ हजार ५०२ राजस्व दाखिला भएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादकपदार्थ सेवन गरेका १२७, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १४२, सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता १४९ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका १०३ जनालाई कारबाही गरिएको हो ।

यसैगरी, ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने १५८, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने १३०, सडक पेटीमा सवारीसाधन ‘पार्किङ’ गर्ने १२८, एकतर्फी सडकमा सवारी चलाउने ९५ र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका ९६२ जनालाई कारबाही गरिएको हो ।

ट्राफिक प्रहरी
यातायात व्यवसायी र ट्राफिक प्रहरीको आह्वान : मापसे/लापसे गरी सवारी नचलाऔं

आशिका र ट्राफिक प्रहरीबीच थापाथलीमा विवाद

चोरी भएका ७३ मोटरसाइकल सवारी धनीलाई फिर्ता

सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश– ट्राफिक प्रहरीले चालकको लाइसेन्स, ब्लूबुक र साँचो जफत नगर्नू

२४ घण्टामा २ हजार ७४६ जना चालकमाथि ट्राफिक प्रहरीको कारबाही

२४ घण्टामा २ हजार ६९२ जना ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा

'सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ'

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

'नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन'

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

