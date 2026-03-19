आशिका र ट्राफिक प्रहरीबीच थापाथलीमा विवाद

भिडियोमा सांसद आशिका गाडीबाट झेरर अर्का ट्राफिक प्रहरीलाई सम्झाउनु है तपाईंका मान्छेलाई भनेको सुनिन्छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ६ गते १७:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङ र थापाथली चोकमा ड्युटीमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीबीच विवाद भएको छ।
  • आशिका गाडीबाट झरेर ट्राफिकलाई सम्झाउनु भएको र प्रहरीले उहाँ आक्रोशित भएको बताएका छन्।
  • यस विवादका कारण केही मिनेट ट्राफिक समस्या भएको थियो र यसअघि सभामुख डीपी अर्यालको गाडीलाई पनि ट्राफिकले चिट काटेको थियो।

६ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङ र ट्राफिक प्रहरीबीच विवाद भएको छ । सार्वजनिक भिडियोअनुसार थापाथली चोकमा ड्युटीमा खटिएका ट्राफिक प्रहरी र आशिकाबीच विवाद भएको हो ।

भिडियोमा सांसद आशिका गाडीबाट झेरर अर्का ट्राफिक प्रहरीलाई सम्झाउनु है तपाईंका मान्छेलाई भनेको सुनिन्छ । आशिका चढेको गाडी दिउँसो साढे २ बजेतिर माइतीघरबाट त्रिपुरेश्वरतर्फ जाँदै थियो ।

त्यहीबेला पहँलो बत्ति बल्यो । जेब्रा क्रसिङ नजिकै ट्राफिक प्रहरीले गाडी राखेर पैदलयात्रुलाई बाटो काट्न दियो ।

त्यसपछि भने आशिका आक्रोशित बनेको प्रहरीले बताएको छ । ‘म बाटो क्रस गर्न सक्थेँ मलाई किन रोकेको भन्दै उहाँ जंगिनु भएछ,’ एक ट्राफिक प्रहरीले भने, ‘त्यसपछि गाडीबाटै ओर्लिएर ट्राफिकलाई थर्काउनुभएछ ।’

आशिका गाडीबाट उत्रिएर ट्राफिकसँग विवाद गर्दा केही मिनेट ट्राफिक समस्या समेत भएको थियो । यसअघि यही ठाउँमा लेन उल्लंघन गर्दा सभामुख डीपी अर्यालको गाडीलाई समेत ट्राफिकले चिट काटेको थियो ।

आशिका तामाङ ट्राफिक प्रहरी
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
