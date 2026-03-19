+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एमाले सांसद लक्ष्मीप्रसादले बँदेल मार्नुपर्छ भनेपछि रास्वपाकी आशिका तामाङको प्रतिवाद

नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले किसानको बालीनाली जोगाउन जंगली बँदले मार्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि रास्वपाकी सांसद आशिका तामाङले प्रतिवाद गरेकी हुन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २३ गते १५:२३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रतिनिधिसभा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा एमाले सांसद लक्ष्मी प्रसाद पोखरेल र रास्वपा सांसद आशिका तामाङबीच जंगली बँदेल मार्न पाउनुपर्ने विषयमा विवाद भयो।
  • पोखरेलले बँदेल मार्न दिनुपर्ने र तामाङले मार्न नहुने भन्दै बहस गर्दा समिति सभापति अशोक कुमार चौधरीले विवाद रोके ।
  • रास्वपा सांसद सागर ढकालले बँदेल नियन्त्रणका लागि अध्ययन गरी समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिए ।

२३ वैशाख, काठमाडौं । जंगली बँदेल मार्न पाउनुपर्ने र मार्न नहुने विषयमा सांसदहरूबीच भनाभन भएको छ । नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले किसानको बालीनाली जोगाउन जंगली बँदले मार्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि रास्वपाकी सांसद आशिका तामाङले प्रतिवाद गरेकी हुन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा एमाले सांसद पोखरेलले बँदेल नियन्त्रण गर्न मार्न दिनुपर्ने बताएका थिए ।

त्यसपछि केहीबेर तामाङ र पोखरेलबीच सवाल जवाफ नै भयो ।

पोखरेल : जंगली बदेल मार्न दिनुपर्छ ।

आशिका : मार्ने कुरा नगर्नुहोस् ।

पोखरेल : तपाईंको कुरा आफ्नो समयमा राख्नुहोस् ।

आशिका : माननीय भएर मार्ने कुरा नगर्नुहोस् ।

पोखरेल : बँदेलका कारण मान्छे नै मर्ने अवस्था छ ।

आशिका : मार्ने कुरा नगर्नुहोस् । 

पोखरेल : ल ठीक छ नमार्ने भने कसरी नियन्त्रण गर्ने त ?

आशिका : बाँच्न पाउने उसको पनि अधिकार हो ।

पोखरेल : मान्छे सबै विस्थापित भए उसले पनि खान पाउँदैन । किनभने उसले आँफै उत्पादन गर्न सक्दैन ।

आशिका : म १५ बर्ष जर्मन बसेर आएको हुँ । त्यहाँ मार्दैनन । इलेक्ट्रोनिक तारबार लगाइन्छ ।

सांसदहरूबीच सवाल जवाफ लम्बिएपछि समिति सभापति अशोक कुमार चौधरीले रोके । त्यसपछि बोलेका रास्वपा सांसद सागर ढकालले कुनै पनि विषयमा बोल्दा त्यसको अध्ययन हुनुपर्ने बताए ।

सांसद ढकालले भने, ‘समस्या मात्रै नउठाउ । समाधान पनि दिउ । अध्ययन गरेर बोलौँ । बादर र बँदेल नियन्त्रणको उपाय के हुन सक्छ अध्ययन गरौ । कार्यान्वयनमा जाऔं ।’

आशिका तामाङ लक्ष्मी प्रसाद पोखरेल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

होल्डिङ सेन्टरका बालबालिकालाई छिटो विद्यालय जाने व्यवस्था मिलाउन सांसद आशिकाको आग्रह

होल्डिङ सेन्टरका बालबालिकालाई छिटो विद्यालय जाने व्यवस्था मिलाउन सांसद आशिकाको आग्रह
नदीजन्य सामग्रीको अव्यवस्थित उत्खनन् रोकियोस् : आशिका तामाङ

नदीजन्य सामग्रीको अव्यवस्थित उत्खनन् रोकियोस् : आशिका तामाङ
स्थानीय तहलाई आशिकाको जवाफ- स्थानीय स्वायत्तता प्राकृतिक दोहनको लाइसेन्स होइन

स्थानीय तहलाई आशिकाको जवाफ- स्थानीय स्वायत्तता प्राकृतिक दोहनको लाइसेन्स होइन
आशिका तामाङको निर्देशनविरुद्ध धादिङका पालिकाहरू प्रतिवादमा उत्रने

आशिका तामाङको निर्देशनविरुद्ध धादिङका पालिकाहरू प्रतिवादमा उत्रने
मलाई बोल्न आउँदैन भन्छन्, त्यही भएर क्लास लिइरहेको छु : आशिका तामाङ

मलाई बोल्न आउँदैन भन्छन्, त्यही भएर क्लास लिइरहेको छु : आशिका तामाङ
सडकको आवाज अब संसदमा 

सडकको आवाज अब संसदमा 

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर
एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी
सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा
मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत

मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत
डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?

डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?
नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर
‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’

‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

8 Stories
मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

6 Stories
५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories
पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories
सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित