आशिका तामाङको निर्देशनविरुद्ध धादिङका पालिकाहरू प्रतिवादमा उत्रने

धादिङका १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष एवं उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरूको बिहीबार बसेको बैठकले संघीयताको मर्म अनुसार तीनै तहका सरकारहरूबीच पारस्परिक सम्मान, विश्वास, सहकार्य र समन्यवलाई सुदृढ गर्दै अघि बढ्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ५ गते १४:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • धादिङका १३ स्थानीय तहका प्रमुखहरूले संविधानमा भएको एकल अधिकार प्रयोग सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
  • धादिङ क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य आशिका तामाङले अवैध बालुवा उत्खनन रोक्न र अवैध कर संकलन बन्द गर्न निर्देशन दिएकी छिन्।
  • स्थानीय तहहरूले प्रशासनमार्फत अधिकार क्षेत्रमा सांकेतिक हस्तक्षेपको कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन्।

५ चैत, काठमाडौं । धादिङका स्थानीय तहहरूले संविधानमा भएको एकल अधिकार निर्बाध रुपमा प्रयोग गर्ने सुनिश्चितताका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

धादिङका १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष एवं उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरूको बिहीबार बसेको बैठकले संघीयताको मर्म अनुसार तीनै तहका सरकारहरूबीच पारस्परिक सम्मान, विश्वास, सहकार्य र समन्यवलाई सुदृढ गर्दै अघि बढ्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।

बिहीबार नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो ।

धादिङ–१ बाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य आशिका तामाङले पछिल्लो पटक धादिङका स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिँदै आएकी छिन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत आफूले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको जानकारी गराएकी छिन् ।

बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–९ मा अवैध रूपमा त्रिशूली नदीबाट बालुवा तथा गिट्टी उत्खनन भइरहेको भन्दै उक्त कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।

‘म, धादिङ क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियतले, आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने कुनै पनि राजमार्गमा अब उपरान्त ‘पटके कर’ वा यस्तै प्रकृतिका अवैध कर संकलन कार्य कदापि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दछु,’ उनले भनेकी छिन्, ‘यस प्रकारका गतिविधि तुरुन्त बन्द गर्न सम्बन्धित सबै पालिका तथा सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिन्छु ।’

उक्त कार्यप्रति धादिङका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । आशिकाले यही ३ चैतमा चलानी नम्र २८५० मार्फत धादिङका पालिकाहरूलाई पत्र प्रेषित गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘प्रेषित पत्रलाई स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकारहरू कुण्ठित गरी प्रशासनमार्फत अंकुश लगाउने प्रयासका रुपमा लिँदै स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा सुरु भएको सांकेतिक हस्तक्षेपको कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय आजको बैठकले गरेको छ,’ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित खबर

मलाई बोल्न आउँदैन भन्छन्, त्यही भएर क्लास लिइरहेको छु : आशिका तामाङ

सडकको आवाज अब संसदमा 

धादिङ-१ मा दोब्बर बढी मतले आशिका अगाडि, राजेन्द्र पाण्डे तेस्रो

धादिङ-१ : रास्वपाबाट आशिका तामाङ उम्मेदवार

आशिका तामाङले घोषणा गरिन् स्वतन्त्र उम्मेदवारी

आशिकाको आक्रोश- समानुपातिकको नाममा पहुँचको राजनीति, कर्णाली र सुदूरपश्चिम फेरि उपेक्षित

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

