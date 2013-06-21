झापामा एक युवा व्यवसायी मृत फेला

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- दमकका युवा व्यवसायी तथा सामाजिक अगुवा रूपनारायण न्यौपाने ५ चैत बिहान गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ स्थित कुन्जीबारीमा मृत भेटिएका छन्।
- न्यौपानेको शव स्थानीयले मृतावस्थामा देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले कानुनी मचुल्का उठाएर शव परीक्षणका लागि परिवारलाई जिम्मा दिएको छ।
- न्यौपाने दमकमा ईलेक्ट्रोनिक व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका थिए र कमलनगर जेसीजका संस्थापक अध्यक्ष समेत थिए।
५ चैत, झापा । दमकका युवा व्यवसायी तथा सामाजिक अगुवा रूपनारायण न्यौपाने मृत भेटिएका छन् ।
५० वर्षीय न्यौपानेको आज बिहान गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ स्थित कुन्जीबारीमा शव भेटिएको हो ।
दमकदेखि करिब ३० किलोमिटर दक्षिण कुन्जीबारीमा हिजोखेती हेर्न गएका उनी मृतावस्थामा देखेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले शवको कानुनी मचुल्का उठाएर शव परीक्षणका लागि परिवारलाई जिम्मा दिएको जनाइएको छ ।
दमकमा लामो समयदेखि व्यावसायिक क्षेत्रमा क्रियाशील न्यौपाने सहकारीकर्मी र सामाजिक कार्यमा सक्रिय थिए।
कमलस्थित कमलनगर जेसीजका संस्थापक अध्यक्ष न्यौपाने दमकमा ईलेक्ट्रोनिक व्यवसाय सञ्चालन गदै आएका थिए ।
न्यौपाने श्रीमती र दुई छोराका साथ दमक ६ स्थित देवकोटा चौकमा बस्दै आएका थिए ।
