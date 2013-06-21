बडीगाड खोलामा डुबेर बेपत्ता युवक मृत फेला

२५ फागुन, गुल्मी । गुल्मीको बडीगाड खोलामा माछा मार्ने क्रममा डुबेर बेपत्ता युवक मृत फेला परेका छन् ।
गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका–१ अरेवाका २१ वर्षीय दीपजंग दर्लामी खोलामा मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार दर्लामी शनिबार साँझ करिब ८ बजे सोही स्थानका ५६ वर्षीय डम्बर दर्लामीसँग माछा मार्न जाल बोकेर बडीगाड खोलातर्फ गएका थिए । डम्बर दर्लामी भने एक्लै घर फर्किएका थिए ।
दीपजंग भने नफर्किएपछि आइतबार प्रहरी चौकी पौदिअमराईमा उनका आफन्तले खबर गरेका थिए ।
सूचना प्राप्त भएपछि प्रहरी नायब निरीक्षक लखनलाल चौधरीको कमान्डमा तीन जनाको टोली खोजीका लागि खटेको थियो ।
स्थानीयको सहयोगमा खोजतलास गर्ने क्रममा मुसिकोट–१ उपल्लो राथेस्थित बडीगाड खोलामा डुबेको अवस्थामा शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ।
