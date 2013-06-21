सप्तरीमा एक महिला आफ्नै घरमा मृत फेला

३ चैत, सप्तरी । सप्तरीको राजविराजमा एक महिला मृत अवस्थामा फेला परेकी छिन् ।
प्रहरीका अनुसार, उनी आफ्नै घरमा मृत अवस्थामा फेला परेकी हुन् ।
राजविराज नगरपालिका–१३ बिसहरिया टोल बस्ने ३० वर्षीया बेचनी देवी सदा मंगलबार मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षले जानकारी गराएको छ ।
प्रहरीका अनुसार, घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।
