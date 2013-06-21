पाकिस्तानमा भारी वर्षाका कारण १७ जनाको मृत्यु, ३० घाइते

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- पाकिस्तानको कराचीमा भारी वर्षाका कारण कम्तीमा १७ जनाको मृत्यु र ३० जना घाइते भएका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
- बलदिया टाउनमा पर्खाल ढलेपछि ११ जनाको मृत्यु भएको उद्धारकर्मीले बताएका छन्।
- मेयर मुर्तजा वहाबले अनावश्यक आवागमनबाट टाढा रहन आग्रह गर्दै वर्षाका कारण यातायात र दैनिक जीवनमा बाधा भएको जानकारी दिए।
पाकिस्तानको दक्षिणी बन्दरगाह शहर कराचीमा भारी वर्षाका कारण कम्तीमा १७ जनाको मृत्यु हुनुका साथै ३० जना घाइते भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
स्थानीय अधिकारी र उद्धार कर्मचारीहरूका अनुसार भारी वर्षाले शहरका पूर्वाधारमा प्रहार गरे पछि शहरका धेरै क्षेत्रहरूबाट हताहत भएको रिपोर्ट गरिएको छ ।
देशको दक्षिणी सिन्ध प्रान्तको राजधानी कराचीको बलदिया टाउन क्षेत्रमा वर्षका कारण पर्खाल ढलेपछि ११ जनाको मृत्यु भएको उद्धारकर्मीले बताएका छन् ।
कायद आबाद क्षेत्रमा घरको छत खसेपछि एक दम्पती र सहरका विभिन्न क्षेत्रमा अन्य छ जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ ।
कराचीका मेयर मुर्तजा वहाबले शहरमा हाल तीव्र हावासहित भारी वर्षा भइरहेको जानकारी दिदै बासिन्दाहरूलाई अनावश्यक आवागमनबाट टाढा रहन आग्रह गरेका छन् ।
मेयरले शहरका धेरै क्षेत्रहरूमा वर्षाको पानी जम्मा भएको जनाउँदै, यातायात र दैनिक जीवनमा बाधा पुर्याउने घटनाहरूको व्यवस्थापन गर्न शहरमा टोलीहरू पठाइएको बताए ।
सिन्धका मन्त्री नासिर हुसेन शाहले आँधीबेहरीपछि कराचीसहित प्रान्त भरी उच्च सतर्कता घोषणा गरे ।
पाकिस्तानको मौसम विभागले पश्चिमी मौसम प्रणालीको प्रभावमा बिहीबारसम्म कराची र सिन्धका अन्य भागहरूमा भारी हावा र असिनाका साथ वर्षा र आँधीबेहरीको पूर्वानुमान गरेको छ ।
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4