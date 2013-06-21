+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पर्यटक सुरक्षाका लागि प्रहरीलाई मोटरसाइकल

बिहीबार बोर्डमा एक कार्यक्रमका बीच बोर्डले पर्यटक प्रहरीलाई १४ थान मोटरसाइकल हस्तान्तरण गरेको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ५ गते १३:२८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल पर्यटन बोर्डले पर्यटक प्रहरीलाई १४ वटा मोटरसाइकल हस्तान्तरण गरेको छ।
  • बोर्डका वरिष्ठ प्रबन्धक सूर्य थपलियाले मोटरसाइकलले दुर्गम र व्यस्त पर्यटकीय क्षेत्रमा छिटो सेवा प्रवाहमा मद्दत गर्ने बताए।
  • पर्यटक प्रहरीलाई विशेष सुरक्षा निकायका रूपमा परिचालन गर्दै सूचना, सहयोग र उद्धार कार्य गर्दै आएको छ।

५ चैत, काठमाडौं ।  पर्यटकहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन क्षमतालाई सुदृढ बनाउन नेपाल पर्यटन बोर्डले पर्यटक प्रहरीलाई १४ वटा मोटरसाइकल हस्तान्तरण गरेको छ ।

बिहीबार बोर्डमा एक कार्यक्रमका बीच बोर्डले पर्यटक प्रहरीलाई १४ थान मोटरसाइकल हस्तान्तरण गरेको हो ।

बोर्डका वरिष्ठ प्रबन्धक सूर्य थपलियाले पर्यटक प्रहरीको पहुँच र प्रतिक्रिया क्षमतालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले वार्षिक बजेटमार्फत मोटरसाइकल हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए ।

मोटरसाइकलहरूमार्फत पर्यटक प्रहरीलाई दुर्गम र व्यस्त पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा छिटो सेवा प्रवाह गर्न मद्दत पुर्‍याउने बोर्डको विश्वास रहेको पनि उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘पर्यटन प्रहरीको मोबिलिटीका लागि र विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न तथा पर्यटनको सहयोगका लागि पर्यटक प्रहरीलाई सहज होस् भन्ने हेतुले हामीले यस वर्षको बजेटमार्फत मोटरसाइकल सहयोग गरेका हौँ । यसले पर्यटकको सुरक्षाका लागि सरोकारवाला निकाय कति प्रतिबद्ध छन् भन्ने कुरा पनि देखिएको छ । पर्यटक प्रहरी युनिट केन्द्रीय कार्यालयलाई १४ वटा मोटरसाइलक हस्तान्तरण गरिएको छ ।’

नेपालमा पर्यटक प्रहरीलाई विशेष सुरक्षा निकायका रूपमा परिचालन गर्दै पर्यटकहरूको सुरक्षादेखि लिएर सूचना, सहयोग तथा उद्धारसम्मका कार्यहरू गर्दै आएको छ ।

नयाँ सवारी साधन उपलब्धतासँगै पर्यटक प्रहरीको सेवा प्रवाह अझ तीव्र र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
समानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
पर्यटक सुरक्षा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

झापामा एक युवा व्यवसायी मृत फेला

पर्यटक प्रहरीलाई पर्यटन बोर्डले दियो १४ मोटरसाइकल

पाकिस्तानमा भारी वर्षाका कारण १७ जनाको मृत्यु, ३० घाइते

शान्तिश्रीसहितका कलाकारले टोकियोमा हुने चैते दशैं मेलामा प्रस्तुति दिने

गौशालामा विजोग गाईलाई सहयोग गर्न धेरैको इच्छा, कहाँ र कसरी गर्ने ?

स्थानीय तह र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन एकै पटक गर्नुपर्छ : कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories
सोफा कस्तो किन्ने ?

7 Stories
मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

7 Stories
प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित