धादिङ-१ मा दोब्बर बढी मतले आशिका अगाडि, राजेन्द्र पाण्डे तेस्रो

- धादिङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा रास्वपाकी आशिका तामाङले १८ हजार ३७८ मत पाउँदै एमालेका भूमिप्रसाद त्रिपाठीलाई दोब्बर बढी मतले पछि पार्दै अग्रता लिइरहेकी छन्।
- नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे तेस्रो स्थानमा ५ हजार ७२० मतसहित छन् भने कांग्रेसका कृष्ण रिजालले ३ हजार ८६१ मत पाएका छन्।
२३ फागुन, काठमाडौं । धादिङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की उम्मेदवार आशिका तामाङले दोब्बर बढी मतले अग्रता लिइरहेकी छन् ।
यहाँ आशिकाले १८ हजार ३७८ मत पाउँदा नेकपा एमालेका भूमिप्रसाद त्रिपाठीले ७ हजार ५४६ मत ल्याएका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे तेस्रो स्थानमा छन् ।
पाण्डेले ५ हजार ७२० मत ल्याएका छन् । यहाँ कांग्रेसका उम्मेदवार कृष्ण रिजालले ३ हजार ८६१ मत पाएका छन् ।
चुनावी नतिजा २०८२
