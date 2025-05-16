बालेनले गरे समानुपातिकमा प्रस्ताव, आशिकाले भनिन्– प्रत्यक्षमै लड्छु

१३ पुस, काठमाडौं । सामाजिक अभियन्ता आशिका तामाङलाई आगामी निर्वाचनमा समानुपातिकर्फतबाट उम्मेदवार बन्न रास्वपा नेता एवं काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले प्रस्ताव गरेका छन् ।
भोलिसम्ममा निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकको बन्दसूची पेश गरिसक्नुपर्ने दबाब दलहरूलाई छ ।
जस अनुसार, आइतबार दिनभर बालेनले समानुपातिकका आकांक्षी र आफूले प्रस्ताव गरेका सदस्यहरूसँग छलफल गरेका छन् ।
सो क्रममा उनले तामाङसँग पनि छलफल गरेका हुन् ।
तामाङका अनुसार, आइतबार साँझ बालेन निकट टिमसँग बसेर उनले छलफल गरेकी हुन् ।
‘मैले भर्खरै छलफल गरेर आएँ । मेयर साब पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँले समानुपातिकमा उम्मेदवार बन्न प्रस्ताव गर्नुभयो,’ उनले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।
बालेनसँग छलफल गर्नुअघि उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत एउटा पोल बनाएर मत मागेकी थिइन् । सो क्रममा ९२ प्रतिशतले नै प्रत्यक्ष लड्न सुझाव आएकाले आफू समानुपातिकमा इच्छुक नभएको उनले बालेनसमक्ष बताइन् ।
‘भोटिङ पोल राखेको थिएँ । धेरैले ९२ प्रतिशतले प्रत्यक्षमा नै उठ्दा ठिक हुन्छ भन्नुभयो,’ तामाङले भनिन्, ‘अहिले सल्लाह पनि प्रत्यक्षमा नै लड्ने भन्ने भएको छ । तर, कहाँबाट उठ्ने भन्ने चाहीँ फिक्स भइसकेको छैन ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4