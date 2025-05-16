+
क्यूएफएक्स प्रमुख नकिम उद्दिन उज्यालो नेपाल पार्टीको समानुपातिक उम्मेदवार सिफारिस

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १३ गते २०:३६

  • उज्यालो नेपाल पार्टीले चलचित्र प्रदर्शक नकिम उद्दिनलाई प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको रुपमा सिफारिस गरेको छ।
  • काठमाण्डौ क्षेत्र नं. ५ का अभियान प्रमुख विकास गुरुङले उद्दिनको अनुभवलाई राष्ट्रिय नीति निर्माणमा उपयोग गर्ने उद्देश्यले उनको नाम सिफारिस गरिएको बताए।
  • पार्टीले ११० जनाको नाम समानुपातिक उम्मेदवारको रुपमा टुंगो लगाएको छ र विभिन्न पेशागत क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने रणनीति अपनाएको छ।

काठमाडौं । चलचित्र प्रदर्शक तथा क्यूएफएक्स सिनेमाजका प्रमुख नकिम उद्दिनलाई उज्यालो नेपाल पार्टीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको रुपमा सिफारिस गरेको छ ।

काठमाण्डौ क्षेत्र नं. ५ का अभियान प्रमुख विकास गुरुङका अनुसार सृजनशील उद्योग, निजी क्षेत्र र सिनेमा प्रदर्शनको क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय रहेका उद्दिनको अनुभवलाई राष्ट्रिय नीति निर्माण तहमा उपयोग गर्ने उद्देश्यले उनको नाम सिफारिस गरिएको हो ।

‘फिल्म तथा सृजनशील उद्योग केवल मनोरञ्जनको क्षेत्र होइन, यो रोजगारी, पर्यटन र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र हो,” गुरुङले भने, “उद्दिनजस्ता अनुभवी व्यवसायिक व्यक्तित्वको सहभागिताले नीतिगत सुधार र परिणाममुखी राजनीतिमा सहयोग पुग्ने विश्वास पार्टीले लिएको छ ।’

फिल्म निर्माण र सिनेमा प्रदर्शनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान दिएका उद्दिन पछिल्लो समय सामाजिक, आर्थिक तथा नीतिगत विषयमा पनि सक्रिय रहँदै आएका छन् ।

उज्यालो नेपाल पार्टीले समानुपातिक सूचीमार्फत विभिन्न पेशागत क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने रणनीति अनुरूप उनको नाम अघि सारेको जनाएको छ ।

केन्द्रीय सदस्य तथा फिल्ममेकर श्री गुरुङका अनुसार पार्टीले ११० जनाको नाम समानुपातिक उम्मेदवारको रुपमा टुंगो लगाएको छ ।

क्यूएफएक्स सिनेमाज नकिम उद्दिन
