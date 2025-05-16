बयान दिन जाँचबुझ आयोगमा रमेश लेखक (तस्वीरहरू)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक जाँचबुझ आयोगसमक्ष बयान दिन सिंहदरबारस्थित कार्यालय पुगेका छन्।
- जेनजी आन्दोलनको क्रममा धनजनको क्षतिमा तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकसँग आयोगले बयान लिन लागेको हो।
- सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जेनजी आन्दोलनको घटना छानबिनका लागि आयोग गठन गरेको छ।
१४ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक जाँचबुझ आयोगसमक्ष बयान दिन गएका छन् । आयोगले पत्र लेखेर आइतबारसम्म उपस्थित हुन भने पनि लेखक आज सोमबार सिंहदरबारस्थित जाँचबुझ आयोगको कार्यालय पुगेका हुन् ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको धनजनको क्षतिमा तत्कालीन गृहमन्त्रीको हैसियतमा लेखकसँग आयोगले बयान लिन लागेको हो ।
सरकारले जेनजी आन्दोलनको घटना छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।
तस्बिर- विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर
