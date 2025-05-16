+
आयोगले बोलाएपछि सभापति देउवासँग परामर्श लिँदै लेखक

२०८२ पुष ९ गते १०:१६

९ पुस, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगले बयानमा बोलाउने निर्णय गरेपछि पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग परामर्श गर्दैछन् ।

आयोगलाई दिइने बयानबाट परामर्श गर्न लेखक आज (बुधबार) सभापति देउवालाई भेट्न उनी बस्दै आएको महाराजगञ्जस्थित भाडाको निवास जाँदै छन् ।

महाराजगञ्ज स्रोतले नेता लेखकलाई छलफलका लागि बोलाइएको पुष्टि गरेको छ । तर, समय भने खुलाइएको छैन । ‘छलफलका लागि आउने कुरा छ । आउनुहुन्छ’, स्रोतले भन्यो ।

यसअघि नेता लेखकले अनलाइनखबरसँग आयोगले बयान दिन बोलाएको विषयमो ‘सल्लाह’ गरिरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । आयोगले बयानका लागि बोलाएको पत्र भने नपाएको उनको भनाइ छ ।

‘पत्र हिजो (मंगलबार) पठाएको छ भन्ने सुनेको छु, तर मैले पाएको छैन,’ अनलाइनखबरलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै लेखकले भने, ‘के गर्ने भनेर सल्लाह गर्दैछु ।’

विशेष अदालतका तत्कालीन पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले मंगलबार लेखकलाई बयानका लागि पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

रमेश लेखक शेरबहादुर देउवा
