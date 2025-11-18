+
पत्र पाएपछि बयान दिन जाने-नजाने निर्णय गर्छु: रमेश लेखक

बयान दिन जाने कि नजाने त? भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा लेखकले आफूले त्यसबारे निर्णय गरिनसकेको जवाफ दिए ।

अनलाइनखबर
२०८२ पुष ८ गते १६:०८

  • जेनजी आन्दोलनताकाका गृहमन्त्री रमेश लेखकले जाँचबुझ आयोगले पठाएको बयानका लागि पत्र प्राप्त नगरेको बताएका छन्।
  • जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा लेखकलाई बयानका लागि मंगलबार उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ।
  • आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ।

८ पुस, काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनताकाका गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले बयानका लागि बोलाउँदै पठाएको पत्र आफूले प्राप्त गरिनसकेको बताएका छन् ।

बयान दिन जाने कि नजाने त? भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा लेखकले आफूले त्यसबारे निर्णय गरिनसकेको जवाफ दिए ।

जेनजी आन्दोलनका घटना छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले मंगलबार लेखकलाई बयानमा उपस्थित हुन आग्रह गर्दै पत्र लेखेको छ । आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले लेखकलाई बयानका लागि उपस्थित हुन आग्रहसहित पत्र लेखिएको जानकारी दिए ।

भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन हुँदा लेखक गृहमन्त्री थिए । जेनजी आन्दोलनकोक्रममा भएको मानवीय क्षतिमा लेखक गृहमन्त्री भएकाले जवाफदेही हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
त्यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा केपी शर्मा ओलीलाई पनि बयानमा बोलाउने तयारी गरेको तर अहिलेसम्म पत्र नकाटिएको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए ।

सरकारले जेनजी आन्दोलनमा भएको बलप्रयोग लगायतका घटनाको छानबिन गर्न तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।

आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् । यो आयोगको कार्यकाल तीन महिना तोकिएको थियो। तीन महिनाको समयमा काम नसकिएको भन्दै हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठक एक महिना समय थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जाँचबुझ आयोगले बयानका लागि लेखकलाई पठायो पत्र
रमेश लेखक
जाँचबुझ आयोगले बयानका लागि लेखकलाई पठायो पत्र

ओली र लेखकलाई पत्र पठाउने जाँचबुझ आयोगको तयारी

पूर्वगृहमन्त्री लेखकले खाएको ‘मो:मो’माथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्ला ?

सर्वोच्चलाई पूर्वगृहमन्त्री लेखकको जवाफ- घुसपैठले बल प्रयोग भयो, मेरो भूमिका छैन

भिजिट भिसा प्रकरण : पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि भ्रष्टाचार आरोपमा अनुसन्धान

महाधिवेशनबारे विकल्पमा छलफल भइरहेको छ, सहमति जुटेको छैन : रमेश लेखक

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

