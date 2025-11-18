+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

विराटनगर किंग्स 2025

0/0
लुम्बिनी लायन्स 2025 va विराटनगर किंग्स 2025 vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

52/1(7.4)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

विराटनगर किंग्स 2025

0/0
vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

52/1(7.4)
WC Series
विराटनगर किंग्स 2025
0/0
VS
लुम्बिनी लायन्स 2025
52/1 (7.4)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

भिजिट भिसा प्रकरण : पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि भ्रष्टाचार आरोपमा अनुसन्धान

अख्तियारले गृह मन्त्रालयको प्रशासन हेर्ने महाशाखा प्रमुख, शाखा प्रमुख, गृहमन्त्रीका निजी सचिव, स्वकीय सचिव, गृहसचिवको सचिवालय र अन्य कर्मचारीको विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । 

0Comments
Shares
कृष्ण ज्ञवाली कृष्ण ज्ञवाली
२०८२ मंसिर २५ गते १६:१६

२५ मंसिर, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि भ्रष्टाचारको आरोप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।

अख्तियारले भिजिट भिसा प्रकरणमा विशेष अदालतमा पेश गरेको अभियोगपत्रमा तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, तत्कालिन महानिर्देशक, शान्ति सुरक्षा हेर्ने महाशाखा प्रमुख रामचन्द्र तिवारी लगायतसँग गैरकानुनी रकम लेनदेन भएको हुनसक्ने भन्दै बदनियत सेटिङमार्फत भिजिट भिसामा विदेश पठाएको हुनसक्ने आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको जनाएको हो ।

उसले गृह मन्त्रालयको प्रशासन हेर्ने महाशाखा प्रमुख, शाखा प्रमुख, गृहमन्त्रीका निजी सचिव, स्वकीय सचिव, गृहसचिवको सचिवालय र अन्य कर्मचारीको विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।

अख्तियारका अनुसार, त्यतिबेला अनुसन्धानका क्रममा नियन्त्रणमा लिइएका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईको साथबाट डायरी बरामद भएको थियो । अनि अख्तियारले उनको कल डिटेल्स रेकर्ड पनि हेरेको थियो ।

डायरी तथा कल डिटेल्स रेकर्डबाट अस्वभाविक सम्पर्कमा आएका भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा गृहमन्त्रीका निजी सचिव बद्रि तिवारी, स्वकीय सचिव जनक भट्ट अनि अध्यागमन विभागका महानिर्देशक, शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख, अध्यागमन हेर्ने महाशाखा प्रमुख, प्रशासन महाशाखा प्रमुख, शाखा प्रमुख लगायतमाथि अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार, यी पदाधिकारीहरू भिजिट भिसामा पक्राउ परेका बेलाका हुन् ।

साथै, गृहमन्त्रीका निजी सचिव बद्रि तिवारी र स्वकीय सचिव जनक भट्टमाथि अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।

‘यी उल्लेख गरिएका मान्छेसँग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तीर्थराज भट्टराईको अस्वभाविक पहल देखिएको, सम्बन्ध देखिएको, कल रेकर्ड डिटेल्स विश्लेषण गर्दा शंकास्पद गतिविधि देखिएको भएको भन्दै अनुसन्धान भइरहेको जनाएको हो ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा पेश गरेको विवरणमा भनिएको छ, ‘देहाय बमोजिमका छुट्टाछुट्टै विषय वारदात, समय र संलग्न प्रतिवादी भएको सम्बन्धमा छुट्टै अनुसन्धान भएको सम्बन्धमा जानकारी छ ।’

भ्रष्टाचार रमेश लेखक
लेखक
कृष्ण ज्ञवाली

न्यायिक र शासकीय मामिलामा कलम चलाउने ज्ञवाली अनलाइनखबरमा खोजमूलक सामग्री संयोजन गर्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

भिजिट भिसा प्रकरण : सहसचिव भट्टराईसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

भिजिट भिसा प्रकरण : सहसचिव भट्टराईसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
भ्रष्टाचारले कमजोर नागरिकको मौलिक अधिकार खोस्छ : प्रधानमन्त्री कार्की

भ्रष्टाचारले कमजोर नागरिकको मौलिक अधिकार खोस्छ : प्रधानमन्त्री कार्की
पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार : अख्तियारको आरोपपत्रमा के छ ? (पूर्णपाठ)

पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार : अख्तियारको आरोपपत्रमा के छ ? (पूर्णपाठ)
अर्थतन्त्रमै सांघातिक हमला भएको थियो, सुरक्षा व्यवस्था सुधार गर्दैछौं

अर्थतन्त्रमै सांघातिक हमला भएको थियो, सुरक्षा व्यवस्था सुधार गर्दैछौं
हेटौंडाको स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा भ्रष्टाचार, ९ जनाविरुद्ध मुद्दा

हेटौंडाको स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा भ्रष्टाचार, ९ जनाविरुद्ध मुद्दा
कुलमान र प्राधिकरण प्रमुख सिलवालको सेटिङमा विद्युत् आयात गर्दा ४३ करोड गडबडी

कुलमान र प्राधिकरण प्रमुख सिलवालको सेटिङमा विद्युत् आयात गर्दा ४३ करोड गडबडी

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories
गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories
यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित