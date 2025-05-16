+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गौशाला वृत्तका डीएसपी श्रीमल ‘पुलिस अफ द मन्थ’ घोषित

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ९ गते ११:१५

९ पुस, काठमाडौं । प्रहरी वृत्त गौशालाका प्रमुख तथा डीएसपी (प्रहरी नायव उपरीक्षक) प्रकाश श्रीमल ‘पुलिस अफ द मन्थ’ घोषित भएका छन् ।

डीएसपी श्रीमललाई मंसिर महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी घोषित गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी रमेश थापाले नागरिकलाई अनभूति गराउने गरी अपराध अनुसन्धान तथा सुरक्षामा उत्कृष्ठ काम गरेको भन्दै उनलाई प्रशंसापत्र प्रदान गरेका हुन् ।

श्रीमलले विशेषगरी श्रंखलाबद्ध रुपमा सहकारी चोरी गर्ने एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेका थिए । २३ पटकसम्म चोरीमा मुद्दा चलेका दीपक गुजेरललाई वृत्त गौशालाले नै पछिल्लो पटक पक्राउ गरेको थियो ।

पछिल्लो पटक गुजेरल सिनामंगलको राजश्री फाइनान्स चोरी आरोपमा समातिएका हुन् । उनीबाट चोरी भएको १० लाख समेत बरामद भएको थियो । चोरी कसुरमा कारागारमा रहेका गुजेरल जेनजी आन्दोलनकै क्रममा सुन्धारा कारागारबाट फरार भएका थिए । त्यसपछि फेरि सक्रिय भएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

धुरन्धर चोर, जसबाट चोरिए २१ सहकारी
गौशाला प्रहरी प्रकाश श्रीमल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories
दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories
के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories
प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories
किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित