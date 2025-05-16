गौशाला वृत्तका डीएसपी श्रीमल ‘पुलिस अफ द मन्थ’ घोषित

९ पुस, काठमाडौं । प्रहरी वृत्त गौशालाका प्रमुख तथा डीएसपी (प्रहरी नायव उपरीक्षक) प्रकाश श्रीमल ‘पुलिस अफ द मन्थ’ घोषित भएका छन् ।
डीएसपी श्रीमललाई मंसिर महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी घोषित गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी रमेश थापाले नागरिकलाई अनभूति गराउने गरी अपराध अनुसन्धान तथा सुरक्षामा उत्कृष्ठ काम गरेको भन्दै उनलाई प्रशंसापत्र प्रदान गरेका हुन् ।
श्रीमलले विशेषगरी श्रंखलाबद्ध रुपमा सहकारी चोरी गर्ने एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेका थिए । २३ पटकसम्म चोरीमा मुद्दा चलेका दीपक गुजेरललाई वृत्त गौशालाले नै पछिल्लो पटक पक्राउ गरेको थियो ।
पछिल्लो पटक गुजेरल सिनामंगलको राजश्री फाइनान्स चोरी आरोपमा समातिएका हुन् । उनीबाट चोरी भएको १० लाख समेत बरामद भएको थियो । चोरी कसुरमा कारागारमा रहेका गुजेरल जेनजी आन्दोलनकै क्रममा सुन्धारा कारागारबाट फरार भएका थिए । त्यसपछि फेरि सक्रिय भएका थिए ।
