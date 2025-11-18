+
सुन र चाँदीको भाउमा दिनदिनै नयाँ रेकर्ड

२०८२ पुष ९ गते १०:५३

  • सुनको भाउ बुधबार तोलामा ९ सय रुपैयाँ बढेर २ लाख ६८ हजार १ सय पुगेको छ।
  • नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सुनको नयाँ भाउ प्रतितोला २ लाख ६८ हजार १ सय तय गरेको छ।
  • चाँदीको भाउ प्रतितोला १६५ रुपैयाँले बढेर ४ हजार ४२० पुगेको छ।

९ पुस, काठमाडौं । सुन र चाँदीको भाउले केही दिनदेखि लगातार नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ । बुधबार सुनको भाउ तोलामा ९ सय रुपैयाँ बढेको छ ।

अघिल्लो दिन ५ हजार ५ सय रुपैयाँ बढेको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यस दिनका लागि सुनको भाउ प्रतितोला २ लाख ६८ हजार १ सय रुपैयाँ तय गरेको छ । अघिल्लो दिन २ लाख ६७ हजार २ सयमा कारोबार भएको थियो ।

त्यस्तै चाँदीको भाउ प्रतितोला १६५ रुपैयाँ बढेको छ । प्रतिशतका आधारमा सुनभन्दा चाँदीको मूल्य वृद्धिदर उच्च देखिएको छ । चाँदी प्रतितोला ४ हजार ४२० रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो दिन ४ हजार २५५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।

सुनचाँदी भाउ
