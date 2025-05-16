+
भोलि जाँचबुझ आयोगमा बयान दिँदै लेखक, लगत्तै पत्रकार सम्मेलन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १३ गते २१:५८

१३ पुस, काठमाडौं । निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकले भोलि जाँचबुझ आयोगमा गएर बयान दिँदैछन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे सोधपुछ गर्न आयोगले लेखकलाई यसअघि नै पत्र काटिसकेको थियो ।

आयोगको पत्रपछि आफू बयान दिन जाने जानकारी लेखकले यसअघि नै पार्टीलाई गराइसकेका छन् ।

लेखकको सचिवालयका अनुसार, सोमबार दिउँसो १२ बजे उनी बयानका लागि आयोगमा जानेछन् । जेनजी आन्दोलन हुँदा लेखक गृहमन्त्री थिए ।

भोलि बयान सकिएपछि दिउँसो साढे २ बजे सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको छ ।

जहाँ उनले बयानबारे जानकारी गराउने उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

रमेश लेखक
