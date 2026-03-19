सांसद भन्दै ट्राफिकलाई फोन गरेर दबाब दिने व्यक्ति पक्राउ

पक्राउ पर्नेमा सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–७ माझिटारका ३६ वर्षीय लोकबहादुर तामाङ छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १९ गते १२:५४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सांसदको झुटो परिचय दिएर ट्राफिक प्रहरीलाई अनुचित दबाब दिएको आरोपमा सिन्धुलीका ३६ वर्षीय लोकबहादुर तामाङ पक्राउ परेका छन् ।
  • पक्राउ परेका तामाङविरुद्ध अभद्र व्यवहारको कसुरमा सोमबार ७ दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान सुरु गरिएको छ ।

१९ जेठ, काठमाडौं । सांसद भन्दै ट्राफिक प्रहरीलाई फोन गरेर अनुचित दबाब दिएको आरोपमा एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–७ माझिटारका ३६ वर्षीय लोकबहादुर तामाङ छन् । उनले आफू सिन्धुली क्षेत्र नम्बर १ को प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा सांसद धनेन्द्र कार्की बोलेको भन्दै ट्राफिक प्रहरीलाई फोन गरेका थिए ।

झुटा परिचय दिँदै फोन गरेर दबाद र प्रभाव पार्न खोजेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका इन्स्पेक्टर उज्वल कार्कीले बताए ।

पक्राउ परेका उनीविरुद्ध अभद्र व्यवहारको कसुरमा सोमरबा ७ दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।

ट्राफिक प्रहरी
सम्बन्धित खबर

ट्राफिक कारबाहीमा २४ घण्टामा ५ लाख ४१ हजार राजस्व सङ्कलन

यातायात व्यवसायी र ट्राफिक प्रहरीको आह्वान : मापसे/लापसे गरी सवारी नचलाऔं

आशिका र ट्राफिक प्रहरीबीच थापाथलीमा विवाद

चोरी भएका ७३ मोटरसाइकल सवारी धनीलाई फिर्ता

सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश– ट्राफिक प्रहरीले चालकको लाइसेन्स, ब्लूबुक र साँचो जफत नगर्नू

२४ घण्टामा २ हजार ७४६ जना चालकमाथि ट्राफिक प्रहरीको कारबाही

‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित