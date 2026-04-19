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घुमुवा प्रहरी भन्दै रकम असुल्ने एक जना नक्कली पेस्तोलसहित पक्राउ

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ९ गते ९:०४

९ साउन, काठमाडौं । रुपन्देहीमा घुमुवा प्रहरी भन्दै रकम असुल गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् ।

नक्कली घुमुवा प्रहरी बनेर रकम असुल गर्ने गरेको आरोपमा सिद्धार्थनगर नगरपालिका-१३ घर भई ओमसतिया गाउँपालिका-४ बालापुरमा भाडामा बस्ने ४९ वर्षीय राकेशरताप राणा पक्राउ परेका हुन् ।

घुमुवा प्रहरी भन्दै दश हजार रकम मागिरहेको विशेष सूचनाका आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले सिद्धाथर्नगर-१३ शान्तिनगरबाट उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

उनको साथबाट नक्कली पेस्तोल, गाँजा, मोबाइल र २६०० रुपैयाँ पनि बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

नक्कली घुमुवा प्रहरी पेस्तोल
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