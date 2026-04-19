कैलालीमा एकैदिन लागुऔषधसहित १५ जना पक्राउ

९ साउन, धनगढी । कैलालीमा प्रहरीले एकैदिन लागुऔषधसहित १५ जनालाई पक्राउ गरेको छ । शुक्रबार जिल्लाका विभिन्न स्थानमा गरिएको अप्रेसनका क्रममा खैरो हेरोइन र गाँजासहित १५ जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
कैलारी गाउँपालिका–५ गोबरैला घाटबाट ४४७ मिलिग्राम खैरो हेरोइनजस्तो देखिने पदार्थ र नगद ११ हजार पाँच सयसहित २३ वर्षीय अमन चौधरी र भजनी-९ का २७ वर्षीय निराजन चौधरी पक्राउ गरिएको छ । उनीहरूलाई इलाका प्रहरी कार्यालय हसुलियाको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।
यस्तै, मोहन्याल गाउँपालिका–७ पितमारीस्थित कर्णाली एडभेन्चर रिसोर्टबाट १२० मिलिग्राम खैरो हेरोइनसहित स्थानीय २३ वर्षीय विनोद बिष्ट र कालिकोट रास्कोट–४ घर भई हाल लम्कीचुहा–३ बस्दै आएका २५ वर्षीय गोविन्द्र शाही पक्राउ परेका छन् ।
धनगढी उपमहानगरपालिका-८ क्याम्पस चोकस्थित एक कोठाबाट ४ ग्राम ३२३ मिलिग्राम खैरो हेरोइनसहित चार जनालाई पक्राउ गरिएको छ । पक्राउ पर्नेमा २८ वर्षीय आयुष सिंह, ३४ वर्षीय जयबहादुर भण्डारी, ३० वर्षीय टेकेन्द्र बस्नेत र २५ वर्षीय श्रीमल चौधरी रहेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय र लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो शाखा कार्यालय धनगढीको संयुक्त टोलीले श्रीमल चौधरीको कोठामा खानतलासी गर्दा उनीहरू लागूऔषध सेवन गरिरहेको अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
टिकापुर नगरपालिका-१ समितिपुरबाट ४०० मिलिग्राम खैरो हेरोइनसहित २८ वर्षीय सागर खत्री र एक १८ वर्षीय किशोर पक्राउ परेका छन्। शंकाका आधारमा गरिएको चेकजाँचका क्रममा उक्त पदार्थ बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
यसैगरी, गोदावरी नगरपालिका-५ गेटा सुकुम्बासी टोलबाट ३७० ग्राम गाँजाजस्तो देखिने धुलो पदार्थसहित ४५ वर्षीय खडक डंगौरा पक्राउ परेका छन् । विशेष सूचनाका आधारमा गरिएको घर खानतलासीका क्रममा उक्त पदार्थ बरामद भएको हो ।
धनगढी उपमहानगरपालिका-१७ पथरी पुलबाट ३३५ मिलिग्राम खैरो हेरोइनसहित २६ वर्षीय राजेश राना र २५ वर्षीय किरण राना पक्राउ परेका छन् भने धनगढी–७ जीपी चोकबाट २३८ मिलिग्राम खैरो हेरोइनसहित २५ वर्षीय विकास जेठारा र २८ वर्षीय विवेकराज उपाध्याय पक्राउ परेका छन्। । सबै घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ ।
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