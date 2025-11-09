कैलालीमा घरको सिँढीमा युवती मृत भेटिइन्

२० असार, धनगढी । कैलालीमा आफ्नै घरको सिँढीमा युवती मृत भेटिएकी छन् ।
कैलारी गाउँपालिका–५ पवेराकी अन्दाजी ३५ वर्षीया सजिना माँझी आफ्नै घरको सिँढीमा मृत अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीकाअनुसार शुक्रबार राति उनी घरको सिँढीमा मृत अवस्थामा भेटिएकी हुन् । घटनाको जानकारी प्राप्त भएपछि प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेर आवश्यक अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ ।
मृत्युको कारण खुलेको छैन ।
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