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कैलालीको गोदावरीमा निर्माणाधीन सेफ्टी ट्याङ्कीमा डुबेर बालिकाको मृत्यु

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १७ गते ८:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४ मा निर्माणाधीन सेफ्टी ट्याङ्कीको खाल्टोमा डुबेर ५ वर्षीया बालिका शशिका मल्ल केसीको मृत्यु भएको छ ।
  • बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका–७ घर भई हाल मामा घरमा बस्दै आएकी बालिका खेल्ने क्रममा मंगलबार दिउँसो खाल्टोमा खसेकी थिइन् ।
  • घटनाबारे प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान सुरु गरेको जानकारी दिएको छ ।

१७ असार, धनगढी । कैलालीको गोदावरीमा निर्माणाधीन सेफ्टी ट्याङ्कीमा डुबेर बालिकाको मृत्यु भएको छ ।

गोदावरी नगरपालिका–४ को बाँस्कोटामा निर्माणाधीन सेफ्टी ट्याङ्कीको खाल्टोमा डुबेर ५ वर्षीया बालिका शशिका मल्ल केसीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरीकाअनुसार बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका-७ घर भई केसी हाल मामा घरमा बस्दै आएकी थिइन् ।

मंगलबार दिउँसो खेल्ने क्रममा निर्माणाधीन सेफ्टी ट्याङ्कीको खाल्टोमा खसेर डुबेको अवस्थामा उनी मृत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । घटनाबारे प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

कैलाली सेफ्टी ट्यांकी
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