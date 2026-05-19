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- कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४ मा निर्माणाधीन सेफ्टी ट्याङ्कीको खाल्टोमा डुबेर ५ वर्षीया बालिका शशिका मल्ल केसीको मृत्यु भएको छ ।
- बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका–७ घर भई हाल मामा घरमा बस्दै आएकी बालिका खेल्ने क्रममा मंगलबार दिउँसो खाल्टोमा खसेकी थिइन् ।
- घटनाबारे प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान सुरु गरेको जानकारी दिएको छ ।
१७ असार, धनगढी । कैलालीको गोदावरीमा निर्माणाधीन सेफ्टी ट्याङ्कीमा डुबेर बालिकाको मृत्यु भएको छ ।
गोदावरी नगरपालिका–४ को बाँस्कोटामा निर्माणाधीन सेफ्टी ट्याङ्कीको खाल्टोमा डुबेर ५ वर्षीया बालिका शशिका मल्ल केसीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीकाअनुसार बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका-७ घर भई केसी हाल मामा घरमा बस्दै आएकी थिइन् ।
मंगलबार दिउँसो खेल्ने क्रममा निर्माणाधीन सेफ्टी ट्याङ्कीको खाल्टोमा खसेर डुबेको अवस्थामा उनी मृत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । घटनाबारे प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
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