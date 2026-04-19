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‘गौंथली’ ले शनिबार दिउँसोसम्म देशभर कमायो १ करोड २७ लाख

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ९ गते १४:५४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कपिल रिजाल निर्देशित फिल्म ‘गौंथली’ले शनिबार एकैदिनमा १ करोड २७ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै ग्रस कमाइ गरेको छ।
  • निर्माता सुमन गिरीले शनिबार मध्यरातसम्म फिल्मको कुल कमाइ डेढ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेका छन्।
  • सकारात्मक समीक्षाका कारण फिल्मले प्रदर्शनको ९ दिनमा साढे ६ करोड रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

काठमाडौं । प्रदर्शनरत फिल्म ‘गौंथली’ ले शनिबार एकैदिनमा १ करोड रुपैयाँ ग्रसभन्दा धेरै कमाइ गरेको छ । बक्सअफिस एपमा फिल्मले २ बजेसम्म १ करोड २७ लाख रुपैयाँ ग्रस कमाइ गरेको जानकारी निर्माता सुमन गिरीले दिए ।

विशेषगरि काठमाडौंदेखि पश्चिमको नेपालगञ्जसम्मका हलमा कपिल रिजाल निर्देशित फिल्मको शनिबारीय अकुपेन्सी उच्च देखिएको छ । यो ‘फुट-फल’ धेरैपछि सम्भव भएको हो ।

निर्माता गिरीका अनुसार आज शनिबार मध्यरातसम्मको कुल एकदिने कमाइ डेढकरोड रुपैयाँ ग्रससम्म पुग्ने अनुमान छ । प्रदर्शनको ९ दिनसम्मको कूल कलेक्सन भने साढे ६ करोड पुग्ने प्रक्षेपण निर्माता गिरीले गरे ।

सकारात्मक ‘वर्ड अफ माउथ’को गति कायम रहे फिल्मले निकट भविष्यमा १० करोडको आँकडा पार गर्ने आशा निर्माता गिरीको छ ।

आइतबार समेत सार्वजनिक बिदा भएकाले ‘गौंथली’को कमाइमा बढोत्तरी हुनसक्ने प्रक्षेपण छ । यद्यपि, औपचारिक अंक र विवरण भने चलचित्र विकास बोर्डले सप्ताहन्तपछि सार्वजनिक गर्ने आशा गरिएको छ ।

यो सोसल ड्रामा फिल्म शुक्रबारदेखि डायस्पोराको ठूलो बजार अमेरिकामा रिलिज भएको छ । त्यहाँका २६ राज्यमा रिलिज भएको फिल्मको ओपनिङको हिसाब आउन बाँकी छ ।

गौंथली बक्सअफिस
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