+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘गौँथली’ को गीत सार्वजनिक गर्न बेहुला-बेहुली बनेर पुगे कलाकार

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २९ गते १२:१९
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आगामी १ साउनदेखि प्रदर्शन हुने फिल्म ‘गौँथली’ मा समावेश ‘आँखा भरी आँसु’ बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको छ ।
  • फिल्मको थिम अनुसार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अभिनेता अरुण क्षेत्री र अभिनेत्री सिम्रन खड्का बेहुला–बेहुलीको पहिरनमा उपस्थित भएका थिए ।
  • कपिल रिजालद्वारा निर्देशित यस फिल्मको कथा डा. भोला रिजालले लेख्नुभएको हो ।

काठमाडौं । फिल्म ‘गौँथली’को गीत सार्वजनिक भएको छ । आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निर्माताले गीत ‘आँखा भरी आँसु’ सार्वजनिक गरेको हो ।

गीत सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा कलाकार वरवधुको पहिरनमा पुगेका थिए । पञ्चेबाजा घन्काउँदै फिल्मको टोली पुग्दा अतिथि भने जन्तीको भेषमा त्यहाँ पुगे । धेरैलाई लाग्यो– यो पत्रकार सम्मेलन नभएर, कुनै विवाहको मण्डप हो ।

फिल्मको थिमअनुसार नै निर्माताले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका हुन् । छोरीलाई विवाहभन्दा शिक्षा जरुरी रहेको सन्देश दिने यो फिल्मको प्रेसमिटमा अभिनेता अरुण क्षेत्री बेहुला र सिम्रन खड्का बेहुलीको भूमिकामा पुगेका थिए ।

सार्वजनिक गीतमा थानेश्वर गौतमको संगीत निर्देशन छ । गायनमा उनलाई शान्तिश्री परियारले साथ दिएकी छन् । शब्दरचना भोला रिजालको छ ।

गीतले माइतीघर छोडेर पराइ घर जानु पर्दाको दुखद् क्षण समेटेको छ । आफू जन्मे हुर्केको घर, गाउँ, आमा, बुवा तथा आफन्तलाई चटक्क छोडेर विवाह गरेर अर्कैको घर जाँदाको वियोग गीतमा उल्लेख छ ।

कपिल रिजालले निर्देशन गरेको फिल्म ‘गौँथली’ साउन १ गतेबाट रिलिज हुँदै छ । भोला रिजालको कथा रहेको फिल्मको पटकथा तथा संवाद लेखनमा कपिलसँगै निश्चल कुँवर, निरज नेपाल र गिरिराज घिमिरेले गरेका छन् ।

भोला रिजाल प्रोडक्सन र सुमन गिरी प्रोडक्सनको प्रस्तुतिमा बनेको यस फिल्मको कार्यकारी निर्माता सरला रिजाल छिन् । निर्माताको रूपमा सुमन गिरी र कपिल छन् भने इन्दु गिरी, मनिष रिजाल, प्रलय रिजाल र जीवन ओली सह–निर्माताको रूपमा रहेका छन् ।

गौंथली
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरुको निवेदन

ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरुको निवेदन
विश्वकप बन्दैछ भूराजनीतिको अखडा

विश्वकप बन्दैछ भूराजनीतिको अखडा
आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ घटेको विषयमा किन झुट बोल्दैछन् अर्थमन्त्री ?

आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ घटेको विषयमा किन झुट बोल्दैछन् अर्थमन्त्री ?
नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस

नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस
नेपालमा विश्वकप : एन्टेनाले चिनायो, प्रविधिले फैलायो

नेपालमा विश्वकप : एन्टेनाले चिनायो, प्रविधिले फैलायो
सांसदको चेतनामाथि अर्थमन्त्रीको धावा

सांसदको चेतनामाथि अर्थमन्त्रीको धावा
रास्वपा महाधिवेशनका तीन वैचारिक चासो

रास्वपा महाधिवेशनका तीन वैचारिक चासो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

5 Stories
विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

9 Stories
अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

8 Stories
फुटबलको महाकुम्भ सुरु हुँदै

फुटबलको महाकुम्भ सुरु हुँदै

8 Stories
किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित