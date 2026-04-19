प्रश्नपत्र लिक प्रकरण : स्ववियुले माग्यो छानबिन र डीनको राजीनामा

१० साउन, काठमाडौं । त्रिवि, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्वविय)ले एमबीएको प्रश्नपत्र बाहिरिएको सम्बन्धमा दुई दिनभित्र छानबनि गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
साथै व्यवस्थापन संकाय डीनले र परीक्षा हेर्ने सहायक डीनले नैतिक जिम्मेवारी महसुस गरी राजीनामा दिनुपर्ने माग स्ववियले गरेको छ । ‘परीक्षाको निष्पक्षता र विश्वविद्यालयको गरिमामाथि कुनै सम्झौता हुन सक्दैन । दुई दिनभित्र घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न, प्रश्नपत्र कसरी बाहिरियो ? कसको संलग्नता थियो भन्ने विषयमा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ,’ स्ववियु अध्यक्ष दिपक जोशीले भने ।
दोषीलाई कारबाही नभए व्यवस्थापन संकाय डीन र परीक्षा हेर्ने सहायक डीनले राजीनामा दिनुपर्ने जोशीले बताए ।
प्रहरी आजै लिक गरेको आरोपमा दुई जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ । यस विषयमा छानबिन गर्न समिति पनि गठन भइसकेको छ ।
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