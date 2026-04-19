प्रदेश सभापति र मुख्यमन्त्रीसँग कांग्रेस नेतृत्वको छलफल

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- नेपाली कांग्रेसले बदलिएको केन्द्रीय राजनीतिक परिवेशमा आफ्नो रणनीति तय गर्न सातै प्रदेशका सभापति, मुख्यमन्त्री र संसदीय दलका नेताहरूसँग छलफल गरेको छ।
- छलफलमा सभापति गगनकुमार थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र महामन्त्री प्रदीप पौडेलसहितका नेताहरू सहभागी भएका छन्।
- एमाले र कांग्रेसबीच सत्ता गठबन्धनको सहमति भएपछि प्रदेश सरकारहरूको भूमिकाबारे छलफल गर्न सो बैठक आयोजना गरिएको हो।
१० साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सातै प्रदेशका सभापति, आफ्नो दलबाट रहेका मुख्यमन्त्री, प्रदेश संसदीय दलका नेताहरूसँग छलफल गरेको छ ।
सभापति गगनकुमार थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा, महामन्त्री प्रदीप पौडेलसहितले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसहित प्रदेश सभापतिहरूसँग छलफल गरेका हुन् ।
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहको सचिवालयका अनुसार पछिल्लो समय बदलिएको केन्द्रीय राजनीनिक परिवेशमा प्रदेशमा राजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा सभापति उपसभापतिहरु, महामन्त्रीहरु लगायतसँग छलफल भएको हो ।
नेकपा एमाले र नेकपाले प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको सहमति गरेसँगै कांग्रेसले आफ्नो रणनीति तय गर्न प्रदेशका सभापति र मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेको छ ।
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