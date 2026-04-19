कांग्रेसको जरा अभियान समापन समारोह (तस्वीरहरू)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसले सञ्चालन गरेको जरा अभियान औपचारिक समारोहका बीच आज सम्पन्न भएको छ।
- कांग्रेसले नवीन परिस्थिति र संकल्पसहित आज नयाँ अभियानको घोषणा गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ।
- अभियान घोषणा समारोहमा सभापति गगनकुमार थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मासहितका शीर्ष नेताहरू सहभागी भएका छन्।
७ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सञ्चालन गरेको जरा अभियान सम्पन्न भएको छ । आज एक समारोहबीच उक्त अभियानको समापन गरिएको हो ।
त्यस्तै आज नयाँ अभियान घोषणा गरिँदैछ । नवीन परिस्थिति, नवीन संकल्प, नवीन अभियान घोषणा गर्न लागिएको हो ।
घोषणा समारोहमा सभापति गगनकुमार थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मासहितका नेताहरू सहभागी छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4