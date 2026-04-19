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कांग्रेसको जरा अभियान समापन समारोह (तस्वीरहरू)

नेपाली कांग्रेसले सञ्चालन गरेको जरा अभियान सम्पन्न भएको छ ।

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चन्द्रबहादुर आले चन्द्रबहादुर आले
२०८३ साउन ७ गते १५:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसले सञ्चालन गरेको जरा अभियान औपचारिक समारोहका बीच आज सम्पन्न भएको छ।
  • कांग्रेसले नवीन परिस्थिति र संकल्पसहित आज नयाँ अभियानको घोषणा गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ।
  • अभियान घोषणा समारोहमा सभापति गगनकुमार थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मासहितका शीर्ष नेताहरू सहभागी भएका छन्।

७  साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सञ्चालन गरेको जरा अभियान सम्पन्न भएको छ । आज एक समारोहबीच उक्त अभियानको समापन गरिएको हो ।

त्यस्तै आज नयाँ अभियान घोषणा गरिँदैछ । नवीन परिस्थिति, नवीन संकल्प, नवीन अभियान घोषणा गर्न लागिएको हो ।

घोषणा समारोहमा सभापति गगनकुमार थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मासहितका नेताहरू सहभागी छन् ।

 

काँग्रेस
लेखक
चन्द्रबहादुर आले

आले अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

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