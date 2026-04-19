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डा. गोविन्द केसीका मागबारे धनगढीमा ६ घण्टादेखि वार्ता जारी

डा. गोविन्द केसीका मागबारे उनका प्रतिनिधि र सरकारी टोलीबीच धनगढीमा ६ घण्टादेखि वार्ता चलिरहेको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १० गते १८:११

१० साउन, धनगढी । डा. गोविन्द केसीका मागबारे उनका प्रतिनिधि र सरकारी टोलीबीच धनगढीमा ६ घण्टादेखि वार्ता चलिरहेको छ । सेती प्रादेशिक अस्पतालमा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट(मेसु) डा. हेमराज पाण्डेको कार्यकक्षमा वार्ता भइरहेको छ ।

वार्ता टोलीमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार जेपी अग्रवाल, प्रतिनिधिसभा सदस्य पुकार बम, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा.विकास देवकोटा सहभागी छन् ।

डा. केसीका तर्फबाट उनका सहयोगी डाक्टर अमृत जैशी र पवन थापा सहभागी रहेका छन् ।

बिहीबारदेखि धनगढीमा अनसनरत डा. केसीका मागबारे वार्ता गर्न सरकारी टोली शनिबार धनगढी पुगेको थियो । टोलीले आइतबार बिहानै डा. केसीसँग भेटेको पनि थियो ।

डा. केसी भने अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना छन् । उनले आईसीयूमै आफ्नो अनसन जारी राखेका छन् ।

डा. गोविन्द केसी
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