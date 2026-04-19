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काठमाडौंको तीनथानामा मिनी ट्रक र स्कुटर ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, एक घाइते

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ११ गते ७:२८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिका–१५ तीनथानामा आइतबार बिहान मिनी ट्रक र स्कुटर ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
  • दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका स्कुटर चालक ४० वर्षीय दीपक नेपालको उपचारका क्रममा बी एण्ड बी अस्पतालमा मृत्यु भएको छ ।
  • स्कुटरको पछाडि सवार ५६ वर्षीया सुभद्रा कुमारी नेपाल घाइते भएकी छन् र उनको शहीद मेमोरियल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

११ साउन, काठमाडौं । काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिका–१५ तीनथाना चोकमा आज बिहान मिनी ट्रक र स्कुटर एकआपसमा ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना घाइते भएका छन् ।

सतुंगलबाट कलंकीतर्फ गइरहेको बागमती प्रदेश ०२–०३८ प ९८९७ नम्बरको स्कुटर र सोही दिशामा चलिरहेको लु १ क ४२५६ नम्बरको मिनी ट्रक दुर्घटना आज बिहान करिब ३ बजे आपसमा ठोक्किएका थिए ।

दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका स्कुटर चालक चन्द्रागिरि नगरपालिका–१२ निवासी ४० वर्षीय दीपक नेपालको उपचारका क्रममा ललितपुरस्थित बी एण्ड बी अस्पताल, ग्वार्कोमा बिहान ४ बजे मृत्यु भएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ ।

स्कुटरको पछाडि सवार ५६ वर्षीया सुभद्रा कुमारी नेपाल घाइते भएकी छन् । उनको कलंकीस्थित शहीद मेमोरियल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

प्रहरीले दुर्घटनामा संलग्न मिनी ट्रक र चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।

चन्द्रागिरि नगरपालिका सवारी दुर्घटना
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