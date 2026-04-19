नवलपुरमा मन्दिर नजिक अचेत भेटिएका २ महिलाको मृत्यु

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- पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोट–१० मा अचेत अवस्थामा फेला परेका दुई महिलाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ ।
- मृत्यु हुनेमा ३८ वर्षीया कविता राई र ४५ वर्षीया कान्छी राई रहेका छन् ।
- घटनाको कारण हालसम्म नखुलेको र यस विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरले जानकारी दिएको छ ।
११ साउन, चितवन । पूर्वी नवलपरासी (नवलपुर)को गैंडाकोट नगरपालिका–१० अकलामाई मन्दिर नजिक अचेत भेटिएका दुई महिलाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ ।
मृत्यु हुनेमा बागलुङको जैमिनी नगरपालिका–९ घर भई गैंडाकोट नगरपालिका–१२ मा बस्दै आएकी ३८ वर्षीया कविता राई र भोजपुर घर भई गैंडाकोट नगरपालिका–१० स्थित एक गाई फार्ममा कार्यरत ४५ वर्षीया कान्छी राई छन् ।
उनीहरुको मृत्युको कारण नखुलेको र घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक अनिल पण्डितले जानकारी दिए ।
ती महिलाहरुलाई स्थानीयले आइतबार दिउँसो अचेत अवस्थामा मन्दिर नजिक फेला पारेका थिए । स्थानीयले दिएको सूचनाको आधारमा अस्थायी प्रहरी पोस्ट बेल्डिहाबाट प्रहरी टोली घटनास्थलमा खटिएको थियो ।
प्रहरीले दुवै महिलालाई उपचारका लागि नगर अस्पताल भेँडाबारी पुर्याएको थियो । अस्पताल पुर्याएलगत्तै चिकित्सकले दुवैजनालाई मृत घोषणा गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
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