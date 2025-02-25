लिग २ क्रिकेटमा नेपालले आज नामिबियासँग खेल्दै

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- आईसीसी विश्वकप लिग २ अन्तर्गत नेपालले आज नामिबियासँग खेल्दैछ ।
- खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो पौने ३ बजे युट्रेक्टमा सुरु हुनेछ ।
- घाइते नन्दन यादवको स्थानमा हेमन्त धामी टोलीमा आउने सम्भावना छ ।
११ साउन, काठमाडौं । आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ अन्तर्गत नेदरल्यान्ड्समा भइरहेको शृङ्खलाको आफ्नो तेस्रो खेलमा नेपालले आज नामिबियासँग खेल्दैछ ।
खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो पौने ३ बजेदेखि युट्रेक्टमा सुरु हुनेछ । नामिबियाले पनि आफ्नो तेस्रो खेल नै खेल्न लागेको हो ।
यसअघि नेपाल पहिलो खेलमा नामिबियासँग र दोस्रो खेलमा नेदरल्यान्ड्ससँग पराजित भइसकेको छ ।
लिग २ अंकतालिकामा हाल नेपाल र नामिबिया दुवैको ३० खेलबाट समान २४ अंक छ । नेट रन रेटका आधारमा नेपाल पाँचौं स्थानमा छ भने नामिबिया सातौं स्थानमा छ ।
लिग २ को शीर्ष ४ मा पर्नका लागि संघर्ष गरिरहेको नेपाललाई आजको सहित अब बाँकी सबै खेल ‘गर या मर’ जस्तो बनेको छ ।
शीर्ष ४ मा पर्न सके नेपाल ओडीआई विश्वकप छनोटमा सिधै प्रवेश गर्नेछ । यस्तै शीर्ष ६ मा परे ओडीआई स्टाटस जोगिने पक्का हुन्छ ।
जारी शृङखलामा नेपाल र नामिबिया दुवैलाई हराइसकेको नेदरल्यान्ड्स ३० खेलमा ३६ अंकसहित तेस्रो स्थानमा छ ।
पहिलो खेलका दौरान ह्यामस्ट्रिङको चोट बोकेका पेस बलर नन्दन यादव अब बाँकी खेलका लागि उपलब्ध हुने छैनन् । उनको स्थानमा हेमन्त धामी आउने सम्भावना छ ।
नेपालको टोली : रोहित पौडेल, कुशल भुर्तेल, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, आसिफ शेख, विनोद भण्डारी, इशान पान्डे, भीम सार्की, आरिफ शेख, गुल्शन झा, सोमपाल कामी, करण केसी, ललित राजवंशी, सन्दीप लामिछाने, अर्जुन कुमाल
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