चोटका कारण नन्दन यादव लिग २ खेल्ने नेपाली टोलीबाट बाहिर

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- नेपाली क्रिकेट टोलीका तीव्र गतिका बलर नन्दन यादव ह्यामस्ट्रिङ चोटका कारण नेदरल्यान्ड्समा जारी लिग २ शृङ्खलाबाट बाहिरिएका छन् ।
- नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका अनुसार चोटका कारण नन्दनले नामिबियाविरुद्धको पहिलो खेलमा बलिङ गर्न असहज महसुस गरेका थिए ।
- नन्दनको स्थानमा रिजर्भ खेलाडी हेमन्त धामीले टोलीमा मौका पाउने प्रबल सम्भावना देखिएको छ ।
१० साउन, काठमाडौं । नेपाली क्रिकेट टोलीका पेस बलर नन्दन यादव नेदरल्यान्ड्समा जारी लिग २ शृङ्खला खेल्ने नेपाली टोलीबाट बाहिरिएका छन् ।
ह्यामस्ट्रिङ चोटका कारण उनी बाँकी खेलहरूबाट बाहिरिएको नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले आधिकारिक जानकारी दिएको छ ।
नन्दन नामिबियासँगको पहिलो खेलका दौरान ह्यामस्ट्रिङ समस्याका कारण पहिलो ओभरदेखि नै बलिङमा असहज महसुस गरेको देखिएका थिए भने फिजियोले पनि उनलाई केही मद्दत गरिरहेका थिए ।
त्यसपछि उनी दोस्रो खेलमा खेल्न सकेका थिएनन् । उनको स्थानमा बाँयाहाते स्पिनर ललित राजवंशीले दोस्रो खेलमा खेलेका थिए ।
नन्दनको स्थानमा खेल्ने खेलाडीको नाम सार्वजनिक भएको छैन । हेमन्त धामीले उनको स्थान लिने सम्भावना प्रबल छ ।
हेमन्तले जर्सीमा भएको अभ्यास खेलमा राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए । हेमन्त हाल टोलीको रिजर्भ खेलाडीका रूपमा छन् ।
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