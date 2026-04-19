‘नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग नेपालको यातायात पूर्वाधारमा ऐतिहासिक फड्को’

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- नेपालको पहिलो आधुनिक नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको औपचारिक उद्घाटनसँगै मुलुकको यातायात क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवात भएको छ।
- जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगका अध्यक्ष डा. तानाका अकिहिकोले यो आयोजना नेपाल र जापानबीचको प्रगाढ सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएका छन्।
- सुरुङमार्ग सञ्चालनले नागढुंगा खण्ड पार गर्न लाग्ने समयलाई ५ देखि ७ मिनेटमा सीमित गरी सवारी चाप र यातायात दक्षतामा सुधार ल्याएको छ।
११ साउन, काठमाडौं । नेपालको पहिलो आधुनिक यातायात सुरुङमार्गको रूपमा रहेको नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको औपचारिक समुद्घाटनसँगै मुलुकको सडक यातायात क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवात भएको छ ।
सोमबार आयोजित उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) का अध्यक्ष डा. तानाका अकिहिकोले यस आयोजनालाई नेपाल र जापानबीचको प्रगाढ सम्बन्ध र सहयोगको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएका हुन् ।
सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएसँगै नागढुंगा खण्ड पार गर्न लाग्ने समय अब ५ देखि ७ मिनेटमा सीमित भएको छ । यस पूर्वाधारले सवारी चाप न्यूनीकरण, सडक सुरक्षामा सुधार र यातायात दक्षता अभिवृद्धि गर्दै मुलुकको आर्थिक गतिविधि र नागरिकको दैनिक जनजीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिइएको छ ।
दुई वर्षअघि भएको कीर्तिमानी वर्षा र त्यसले निम्त्याएको अवरोधका समयमा यस सुरुङमार्गको अपरिहार्यता थप पुष्टि भएको अध्यक्ष तानाकाले बताए ।
निर्माणकै चरणमा रहे पनि विपद्को समयमा यस करिडोरले सम्पर्क मार्गको रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । यसले संकटका समयमा आपत्कालीन सेवा र अत्यावश्यक वस्तुहरूको ढुवानीका लागि लचिलो एवं भरपर्दो पूर्वाधारको महत्त्वलाई पुनः स्थापित गरेको उनको भनाइ छ ।
हिमालय क्षेत्रको कठिन भू–गर्भीय बनावटका कारण आयोजना निर्माणका क्रममा विभिन्न प्राविधिक चुनौतीहरू सामना गर्नुपरेको उनले बताए ।
उत्खननका क्रममा पटक–पटक भएको पहिरो, चट्टानको विरूपण र जमिनको तीव्र दबाब जस्ता समस्याहरूलाई जापानी प्रविधि र नेपाली जनशक्तिको साझा प्रयासबाट समाधान गरिएको थियो ।
यस आयोजनामा ९८ प्रतिशत जनशक्ति नेपाली इन्जिनियर र कामदारहरू रहेका थिए । जसले जापानी विज्ञहरूसँगको सहकार्यमा प्रविधि र सीप हस्तान्तरणको उदाहरणीय कार्य गरेका अध्यक्ष अकिहिकोको भनाइ छ ।
नेपाल र जापानबीचको दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको ७० औँ वर्षगाँठको अवसरमा सम्पन्न यस आयोजनाले दुई देशबीचको आपसी विश्वास र सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ ।
यसै सफलतालाई जग मानेर आगामी दिनमा सुरुङमार्गको योजना, निर्माण, सञ्चालन र मर्मतसम्भारमा नेपालको क्षमता अभिवृद्धि गर्न दुई देशबीच नयाँ प्राविधिक सहयोग कार्यक्रम समेत सुरु हुने भएको छ ।
जाइकाले नेपालको दिगो विकासका लागि एक भरपर्दो साझेदारको रूपमा आगामी दिनमा पनि सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
यो सुरुङमार्गले नेपालको सुरक्षित आवागमन, दिगो आर्थिक वृद्धि र राष्ट्रिय उत्थानशीलतामा युगौँसम्म योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
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