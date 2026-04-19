+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग नेपालको यातायात पूर्वाधारमा ऐतिहासिक फड्को’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ११ गते १३:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपालको पहिलो आधुनिक नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको औपचारिक उद्घाटनसँगै मुलुकको यातायात क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवात भएको छ।
  • जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगका अध्यक्ष डा. तानाका अकिहिकोले यो आयोजना नेपाल र जापानबीचको प्रगाढ सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएका छन्।
  • सुरुङमार्ग सञ्चालनले नागढुंगा खण्ड पार गर्न लाग्ने समयलाई ५ देखि ७ मिनेटमा सीमित गरी सवारी चाप र यातायात दक्षतामा सुधार ल्याएको छ।

११ साउन, काठमाडौं । नेपालको पहिलो आधुनिक यातायात सुरुङमार्गको रूपमा रहेको नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको औपचारिक समुद्घाटनसँगै मुलुकको सडक यातायात क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवात भएको छ ।

सोमबार आयोजित उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) का अध्यक्ष डा. तानाका अकिहिकोले यस आयोजनालाई नेपाल र जापानबीचको प्रगाढ सम्बन्ध र सहयोगको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएका हुन् ।

सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएसँगै नागढुंगा खण्ड पार गर्न लाग्ने समय अब ५ देखि ७ मिनेटमा सीमित भएको छ । यस पूर्वाधारले सवारी चाप न्यूनीकरण, सडक सुरक्षामा सुधार र यातायात दक्षता अभिवृद्धि गर्दै मुलुकको आर्थिक गतिविधि र नागरिकको दैनिक जनजीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिइएको छ ।

दुई वर्षअघि भएको कीर्तिमानी वर्षा र त्यसले निम्त्याएको अवरोधका समयमा यस सुरुङमार्गको अपरिहार्यता थप पुष्टि भएको अध्यक्ष तानाकाले बताए ।

निर्माणकै चरणमा रहे पनि विपद्को समयमा यस करिडोरले सम्पर्क मार्गको रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । यसले संकटका समयमा आपत्कालीन सेवा र अत्यावश्यक वस्तुहरूको ढुवानीका लागि लचिलो एवं भरपर्दो पूर्वाधारको महत्त्वलाई पुनः स्थापित गरेको उनको भनाइ छ ।

हिमालय क्षेत्रको कठिन भू–गर्भीय बनावटका कारण आयोजना निर्माणका क्रममा विभिन्न प्राविधिक चुनौतीहरू सामना गर्नुपरेको उनले बताए ।

उत्खननका क्रममा पटक–पटक भएको पहिरो, चट्टानको विरूपण र जमिनको तीव्र दबाब जस्ता समस्याहरूलाई जापानी प्रविधि र नेपाली जनशक्तिको साझा प्रयासबाट समाधान गरिएको थियो ।

यस आयोजनामा ९८ प्रतिशत जनशक्ति नेपाली इन्जिनियर र कामदारहरू रहेका थिए । जसले जापानी विज्ञहरूसँगको सहकार्यमा प्रविधि र सीप हस्तान्तरणको उदाहरणीय कार्य गरेका अध्यक्ष अकिहिकोको भनाइ छ ।

नेपाल र जापानबीचको दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको ७० औँ वर्षगाँठको अवसरमा सम्पन्न यस आयोजनाले दुई देशबीचको आपसी विश्वास र सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ ।

यसै सफलतालाई जग मानेर आगामी दिनमा सुरुङमार्गको योजना, निर्माण, सञ्चालन र मर्मतसम्भारमा नेपालको क्षमता अभिवृद्धि गर्न दुई देशबीच नयाँ प्राविधिक सहयोग कार्यक्रम समेत सुरु हुने भएको छ ।

जाइकाले नेपालको दिगो विकासका लागि एक भरपर्दो साझेदारको रूपमा आगामी दिनमा पनि सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

यो सुरुङमार्गले नेपालको सुरक्षित आवागमन, दिगो आर्थिक वृद्धि र राष्ट्रिय उत्थानशीलतामा युगौँसम्म योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सुरुङमार्ग
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल

बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल
चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का

चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का
न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?

न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?
कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि

कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि
५० हजारको प्रलोभन देखाएर ललितपुरमा १७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब झिकियो

५० हजारको प्रलोभन देखाएर ललितपुरमा १७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब झिकियो
कांग्रेस महाधिवेशन विवादको पूर्णपाठ : सर्वोच्च अदालतले टुंग्याएका ५ प्रश्न

कांग्रेस महाधिवेशन विवादको पूर्णपाठ : सर्वोच्च अदालतले टुंग्याएका ५ प्रश्न
कांग्रेसको नयाँ अभियान ‘एनसी फर एनसी’ : नागरिक हितलाई संगठनसँग जोड्ने तयारी

कांग्रेसको नयाँ अभियान ‘एनसी फर एनसी’ : नागरिक हितलाई संगठनसँग जोड्ने तयारी

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories
६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

6 Stories
साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories
किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories
अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित