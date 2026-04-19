‘पहुँच भए स्वकीय सचिव खाऊ, लोकसेवा भिड्ने भए भर्ना छैन जाऊ’ (तस्वीरहरू)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- लोकसेवा आयोगको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरूले विभिन्न माग राख्दै काठमाडौंको माइतीघरमण्डलमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
- प्रदर्शनकारीहरूले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन र परीक्षा तालिका समयमै सञ्चालन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् ।
- मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको बुँदा नम्बर ११ खारेज गर्नुपर्ने र निष्पक्ष पदपूर्तिको सुनिश्चितता हुनुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ ।
११ साउन, काठमाडौं । लोकसेवा आयोगको तयारीमा रहेका विद्यार्थीले माइतीघरमण्डलमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
तीनबुँदे माग राखेर उनीहरूले सोमबार विभिन्न प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका हुन् ।
स्वतन्त्र संवैधानिक निकायले किन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने हो ?, लोकसेवाको कार्यतालिका अनुसार विज्ञापन र परीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर, ‘पहुँच भए स्वकीय सचिव खाऊ, लोकसेवा भिड्ने भए भर्ना छैन जाऊ’, पदपूर्ति रोक्न पाइँदेन, लोकसेवाको अधिकार खोस्न पाइँदैन लगायत लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।
मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा ४ साउनमा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले बुँदा नम्बर ११ खारेज गर्नुपर्ने, करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू मध्ये उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेका अधिकतम १० प्रतिशत कर्मचारीलाई स्पष्ट, वस्तुगत र पारदर्शी मापदण्डका आधारमा व्यवस्थापन गरी बाँकी ९० प्रतिशत पदमा लोकसेवा आयोग मार्फत खुला, निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा स्थायी पदपूर्ति गरियोस्, लोकसेवा आयोगको विद्यमान उमेरहद यथावत् कायम गरियोस् लगायतका माग समेत उनीहरूले राखेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4